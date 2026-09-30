EnviTec Biogas: Halbjahr 2026 nach Plan – Biomethan-Wandel nimmt Fahrt auf
EnviTec legt durchwachsene Halbjahreszahlen vor: Umsatz und Gesamtleistung steigen, während Gewinnkennzahlen unter höheren Kosten und regulatorischen Effekten leiden.
Foto: EnviTec Biogas AG
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 stieg gegenüber dem Vorjahr auf 169,2 Mio. Euro; die Gesamtleistung erhöhte sich auf 182,9 Mio. Euro.
- EBITDA sank auf 21,4 Mio. Euro und das EBT auf 4,4 Mio. Euro. Belastend wirkten unter anderem höhere Bio-LNG-Vermarktungskosten und der Wegfall der Doppelanrechnung fortschrittlicher Biokraftstoffe.
- Der Anlagenbau erholte sich deutlich: Die Gesamtleistung verdoppelte sich auf 36,5 Mio. Euro. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni bei 143,1 Mio. Euro.
- EnviTec erhielt in einer Biomasseausschreibung einen EEG-Zuschlag für Anlagen mit rund 16 MW Leistung. Das sichert einen Teil des Eigenbetriebs für zwölf Jahre ab.
- Bis 2029 plant das Unternehmen rund 100 Mio. Euro für Neu- und Umbauten sowie die Umrüstung weiterer Anlagen auf Bio-LNG, um den Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten voranzutreiben.
- Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: Gesamtleistung beziehungsweise Umsatz von 330 bis 370 Mio. Euro und EBT von 5 bis 15 Mio. Euro. Für 2027 erwartet EnviTec steigende Erlöse und Erträge.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei EnviTec Biogas ist am 30.09.2026.
Der Kurs von EnviTec Biogas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,98 % im
Minus.
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