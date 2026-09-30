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    Spritpreise in Deutschland schon vor Steuernachlass im Sinkflug

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreise fallen schon vor dem Tankrabatt
    • E10 kostet 4,2 Cent weniger, Diesel 3,9 Cent
    • Rabatt von 16,7 Cent soll vollständig ankommen
    Spritpreise in Deutschland schon vor Steuernachlass im Sinkflug
    Foto: Stringer - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tankrabatt startet um Mitternacht, die Spritpreise sind aber bereits im Sinkflug. Am Mittwochvormittag um 10.00 Uhr war Super E10 laut Daten des ADAC um 4,2 Cent billiger als zum gleichen Zeitpunkt am Dienstag. Bei Diesel ging es um 3,9 Cent nach unten. Kurz vor dem Preissprung am Mittag waren Benzin und Diesel laut Daten des Spritpreisportals Tankerkönig sogar rund 5 Cent billiger als 24 Stunden zuvor. Der Mittagssprung am Mittwoch fiel dennoch etwas höher aus als zuletzt.

    Am Dienstag waren die Preise bereits im bundesweiten Tagesdurchschnitt gesunken. Ein Liter E10 kostete laut ADAC 2,258 Euro und damit 1,8 Cent weniger als am Montag, Diesel verbilligte sich um 1,6 Cent auf 2,409 Euro.

    Um Mitternacht geht es weiter nach unten

    Um Mitternacht dürften die Preise dann noch einmal fallen. Dann gilt der Steuernachlass von 16,7 Cent pro Liter auf Sprit, der Tanklager und Raffinerien verlässt. Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) erwartet, dass der Rabatt bereits ab Mitternacht in vollem Umfang weitergegeben wird.

    Die Gründe für den spürbaren Preisrückgang an den Zapfsäulen ließen sich nicht eindeutig benennen, heißt es vom ADAC. "Eine Rolle dürfte jedoch die jüngste Entspannung an den internationalen Ölmärkten spielen. Hinzu kommt, dass die Kraftstoffpreise zuletzt ein außergewöhnlich hohes Niveau erreicht hatten." Die Preisentwicklung zeige zudem, dass bei dem derzeit sehr hohen Preisniveau durchaus Spielraum für Preisnachlässe vorhanden sei./ruc/DP/jha





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