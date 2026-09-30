Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 96 Euro

Auf Charttechnik sollte man zwar nicht viel geben, aber es gibt Situationen, wo sie doch recht hat, und das ist immer dann, wenn sie möglichst vielen Anlegern schaden kann und ihnen Verluste bringt (den Rest der Zeit schadet sie Anlegern dadurch, dass sie "nicht recht hat", indem sie Fehlsignale produziert, sodass sie eigentlich immer schädlich ist und jeder die Finger davon lassen sollte).





Momentan dürften sehr viele Anleger auf eine Fortsetzung der Rally wetten. Insbesondere Privat- bzw. Kleinanleger. Die gilt es zu schröpfen, und das klappt am einfachsten indem das Doppeltop vollendet wird und man sie somit auf dem falschen Fuß erwischt.





Denkt immer dran, niemand an der Börse will dass ihr Geld verdient, außer euch selbst. Und euer Geld ist nicht euer Geld, sondern die Rendite der anderen.