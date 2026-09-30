ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 96 Euro
- Infineon bleibt bei Jefferies auf Buy, Ziel 96 Euro
- Kaum höhere Prognosen könnten Aktienkurse belasten
- Menon sieht im vierten Quartal den Zyklus-Peak
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe stark und die meisten Unternehmen dürften die Erwartungen zumindest erfüllen, schrieb Janardan Menon am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison des europäischen Chipsektors. Die Prognosen dürften aber kaum steigen, was die Aktienkurse belasten könnte. Menon rechnet im vierten Quartal mit einem Zyklus-Peak. Die Bewertungen sinken typischerweise mit einem Vorlauf von drei bis sechs Monaten und dürften entsprechend unter Druck bleiben. Menons Top-Favoriten bleiben Nokia, AMS-Osram und Infineon, bei denen er besonders optimistisch für die Gewinne im Geschäftsjahr 2027 ist./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 59,19 auf Tradegate (30. September 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +6,40 %/+69,58 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 96 Euro
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.
Auf Charttechnik sollte man zwar nicht viel geben, aber es gibt Situationen, wo sie doch recht hat, und das ist immer dann, wenn sie möglichst vielen Anlegern schaden kann und ihnen Verluste bringt (den Rest der Zeit schadet sie Anlegern dadurch, dass sie "nicht recht hat", indem sie Fehlsignale produziert, sodass sie eigentlich immer schädlich ist und jeder die Finger davon lassen sollte).
Rücksetzer dieser Art wirken auf den ersten Blick stark, sind aber aus meiner Sicht im Kontext des Sektors nichts Ungewöhnliches.
Der Halbleiterbereich gehört strukturell zu den volatilsten Segmenten des Marktes. Rücksetzer von mehreren Prozentpunkten innerhalb kurzer Zeit sind dort eher die Regel als die Ausnahme. Entscheidend ist: An der fundamentalen Lage von IFX hat sich durch den heutigen Handelstag nichts geändert. Folglich besteht für mich derzeit kein Handlungsbedarf auf der Verkaufsseite.