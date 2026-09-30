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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein bestätigt BMW mit Kursziel von 82 Euro
    • BMWs Kapitalmarkttag gilt als Beginn der Erholung
    • BMW peilt Anfang der 2030er 8 bis 10 Prozent Marge an
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
    Foto: Viacheslav Lopatin - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen./rob/ag/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 56,04 auf Tradegate (30. September 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +24,51 %/+45,86 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 82 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00, was eine Steigerung von +46,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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