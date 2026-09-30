ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
- Bernstein bestätigt BMW mit Kursziel von 82 Euro
- BMWs Kapitalmarkttag gilt als Beginn der Erholung
- BMW peilt Anfang der 2030er 8 bis 10 Prozent Marge an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 56,04 auf Tradegate (30. September 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +24,51 %/+45,86 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 82 Euro
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Der Skandal um überteuert verkaufte Autokredite in Großbritannien zieht für BMW noch viel höhere Schäden nach sich als zuvor gedacht. Die Tochtergesellschaft BMW UK hat die Rückstellungen in ihrer Bilanz von etwas über 200 Millionen Pfund auf 611 Millionen Pfund (710 Millionen Euro) erhöht, um Schadenersatzforderungen von Autokreditkunden zu bedienen. Das geht aus dem jüngsten Jahresbericht der britischen Firma hervor.
BMW UK: Rückstellungen im Autokreditskandal auf 611 Mio. Pfund erhöht | FAZ https://share.google/qvWYobf2FAfRByox0