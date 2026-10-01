1,06 Milliarden US-Dollar: Hormel setzt jetzt auf diesen Protein-Boom

Hormel Foods baut sein Geschäft mit proteinreichen Lebensmitteln kräftig aus. Der US-Lebensmittelkonzern übernimmt den Hühnchenverarbeiter Brakebush Brothers für rund 1,055 Milliarden US-Dollar. Mit dem Zukauf stärkt der Hersteller von Marken wie Spam, Skippy und Planters vor allem sein wachsendes Foodservice-Geschäft. Brakebush ist dabei alles andere als ein kleiner Ergänzungszukauf. Das 1925 gegründete Familienunternehmen erzielte in den vergangenen zwölf Monaten rund 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Damit zahlt Hormel weniger als das Einfache des Jahresumsatzes. Brakebush betreibt fünf Produktionsstätten sowie zwei Forschungs- und Entwicklungszentren und beliefert vor allem nationale und regionale Gastronomie- und Foodservice-Kunden mit weiterverarbeiteten Hühnerprodukten.

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Für Hormel kommt der Deal zu einem strategisch passenden Zeitpunkt. Während der Konzern sein Portfolio zuletzt stärker auf höherwertige Proteinprodukte ausgerichtet und sich von stärker schwankenden Rohstoffgeschäften getrennt hat, entwickelt sich das Foodservice-Segment vergleichsweise robust. Im dritten Geschäftsquartal stiegen dort die Umsätze um zwei Prozent und der Segmentgewinn um drei Prozent. Im Einzelhandelsgeschäft gingen die Erlöse dagegen um vier Prozent zurück. Mit Brakebush will Hormel nicht nur seine Position bei Hühnerfleisch ausbauen. Der Konzern erhält zusätzliche Produktionskapazitäten, Kundenbeziehungen und eine größere Direktvertriebsorganisation. Das Management rechnet zudem mit operativen Synergien und höheren Cashflows. Auf den bereinigten Gewinn je Aktie soll sich die Übernahme allerdings erst ab dem Geschäftsjahr 2028 positiv auswirken.

Abgeschlossen werden soll die Transaktion vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen im ersten Quartal des Hormel-Geschäftsjahres 2027. Brakebush wird anschließend überwiegend dem Foodservice-Segment zugerechnet. Für Anleger dürfte vor allem entscheidend sein, ob Hormel mit Brakebush das Wachstum im Foodservice beschleunigen kann, ohne die Bilanz übermäßig zu belasten. Der Konzern selbst bezeichnet Hühnchen als eine der attraktivsten Wachstumskategorien im Proteinmarkt. Angesichts eines Kaufpreises von rund 1,06 Milliarden US-Dollar für ein Unternehmen mit etwa 1,2 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz fällt die Bewertung auf Umsatzbasis zunächst moderat aus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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