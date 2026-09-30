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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Generali-Kursziel auf 38 Euro
    • Aktie trotz höherem Kursziel auf Hold abgestuft
    • Generali steigt vom Nachläufer zum Branchenführer
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro
    Foto: jjfarq - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 28,50 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Philip Kett am Dienstag mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie./rob/ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 42,70 auf Tradegate (30. September 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -34,85 %/+7,03 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 38 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was einem Rückgang von -11,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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