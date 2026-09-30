Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro

Aber wo bleibt der Kursanstieg

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 42,70 auf Tradegate (30. September 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -34,85 %/+7,03 % bedeutet.