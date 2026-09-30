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    Experten kritisieren Übernahme von Tegut-Märkten durch Edeka

    Für Sie zusammengefasst
    • Edekas Tegut-Übernahme besorgt Branchenexperten
    • Edeka, Rewe, Aldi und Schwarz dominieren den Markt
    • Edeka darf 178 Märkte übernehmen, Rewe wartet noch
    Experten kritisieren Übernahme von Tegut-Märkten durch Edeka
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BONN (dpa-AFX) - Die Übernahme von 178 Tegut-Supermärkten durch den Handelsriesen Edeka ruft bei Branchenexperten Bedenken hervor. "Für den Wettbewerb ist es schmerzlich, dass ein weiterer Händler vom Markt verschwindet", sagte der Präsident der Monopolkommission, Tomaso Duso, und warnte vor einer zu hohen Marktkonzentration und damit Nachteilen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. "Die Behörden werden jetzt noch intensiver darauf achten müssen, dass die großen Vier die Preise nicht hochtreiben oder Innovationen verhindern." Mit den großen Vier gemeint sind Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland zählen.

    Das Bundeskartellamt hatte kürzlich grünes Licht gegeben für die Übernahme zahlreicher Tegut-Standorte durch Edeka. Allerdings musste Edeka sein Vorhaben etwas abspecken - die Handelskette darf sich zunächst nur 178 Tegut-Märkte einverleiben und damit 24 weniger als geplant. Nach Einschätzung des Kartellamts wird dadurch verhindert, dass es in den betroffenen Regionen durch die Übernahme zu Verschlechterungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher kommt.

    Vier Große dominieren den Lebensmitteleinzelhandel

    An dieser Einschätzung hat die Monopolkommission aber Zweifel. Die vier großen Handelsketten in Deutschland vereinten schon heute mehr als 90 Prozent der Umsätze des hiesigen Lebensmitteleinzelhandels auf sich, heißt es von dem unabhängigen Beratungsgremium. "Ein zentraler Bereich der Versorgung in Deutschland ist damit in den Händen von nur vier Unternehmen", sagt Professor Duso.

    Das Sortiment sei weitgehend gleich, die Unternehmen könnten sich in einem sehr transparenten Markt recht leicht aufeinander einstellen. Die Lieferanten wiederum seien abhängig von den vier Großen, es könne zu "Missbräuchen von Nachfragemacht" kommen. Die Lieferanten scheuten den Konflikt mit den vier Großen. Das mache es für Behörden schwierig, solche Missbräuche abzustellen.

    Die Monopolkommission hatte bereits im November 2025 in einem Sondergutachten vor einer hohen und zunehmenden Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel gewarnt.

    Entscheidung für Rewe steht noch aus

    Die Schweizer Genossenschaft Migros Zürich hatte im März angekündigt, Tegut verkaufen zu wollen. Die Kette hat hierzulande rund 300 Standorte. Auch andere deutsche Handelsketten wollen Filialen erwerben und weiterbetreiben. Die Smart-Store-Kette Tante Enso erhielt im Juni bereits die Freigabe für 36 Supermärkte. Auch die Rewe-Gruppe möchte bis zu 40 Filialen übernehmen. Die Entscheidung steht noch aus. Was aus den übrigen Tegut-Filialen wird, ist noch unklar.

    Tegut wurde 1947 in Fulda gegründet und gehört seit 2013 zur Migros-Gruppe. Die Kette ist in sechs Bundesländern vertreten, die meisten Märkte befinden sich in Hessen. Laut Migros beschäftigt Tegut knapp 7.500 Menschen. Die Marke soll aufgegeben werden./wdw/DP/jha







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