BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Bei Reckitt habe sich der Abschwung derweil deutlich stabilisiert./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 59,36EUR auf Tradegate (30. September 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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