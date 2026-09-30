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    BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. L'Oreal habe nun am stärksten unter dem Vergleich mit dem Geschäft inklusive Prime Day im zweiten Quartal gelitten./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 382,6EUR auf Tradegate (30. September 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.






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