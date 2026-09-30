BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Danone habe zuletzt klar an Dynamik eingebüßt./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 59,12EUR auf Tradegate (30. September 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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