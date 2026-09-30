ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 42 Euro
- Deutsche Bank stuft Commerzbank auf Hold ab
- Kursziel bleibt trotz der Abstufung bei 42 Euro
- Kurstreiber eingepreist, Bewertung über Schnitt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 40,95 auf Tradegate (30. September 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -9,14 %/+5,60 % bedeutet.
Analyst: Commerzbank
Kursziel: 42 Euro
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Warte ab, vielleicht holt die marlboro noch auf. Es gibt übrigens auch einen Weißwein aus "malboro" in Neuseeland. Hervorragend. Schön, Dich noch mal zu hören bzw zu lesen. Und es freut mich, dass Du langfristig eine gute Performance zu Gunsten Deiner Enkel hingelegt hast. Bei mir lief und läuft das noch über die CB-Betriebsrente. Ich will nicht klagen. Könnte, aber will nicht. Ich glaube, die jetzige Machtkonzentration ist eine weltpolitisch richtige Maßnahme.