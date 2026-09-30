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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Commerzbank auf Hold ab
    • Kursziel bleibt trotz der Abstufung bei 42 Euro
    • Kurstreiber eingepreist, Bewertung über Schnitt
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 42 Euro
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 40,95 auf Tradegate (30. September 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -9,14 %/+5,60 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Commerzbank
    Kursziel: 42 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00, was eine Steigerung von +3,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Inliner und Bonuszertifikate auf die Commerzbank mit einer Spanne von 35 bis 50 Euro: Die untere Barriere wird als vergleichsweise sicher, ein Anstieg über 50 vor allem bei Übernahmeszenarien als möglich gesehen; bei Range-Verlassen droht Totalverlust. Im Fokus stehen auch Quartalszahlen am 5.11., Gewinnmitnahmen ab 43 Euro sowie langfristige Kurs- und Dividendenerträge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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