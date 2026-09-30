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    AKTIE IM FOKUS 2

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    CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg

    Für Sie zusammengefasst
    • Abschied des Finanzchefs belastet CTS-Eventim
    • Aktie fällt zeitweise auf tiefsten Stand seit Juli
    • JPMorgan erwartet Belastung durch Führungsvakuum
    AKTIE IM FOKUS 2 - CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    (Neu: Kurs aktualisiert, Analystenstimme von JPMorgan)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vermeldete Abschied des Finanzchefs hinterlässt am Mittwoch tiefe Spuren im Aktienkurs von CTS Eventim . Die Titel des Eventvermarkters sackten im Handelsverlauf mit 51,40 Euro auf ein Tief seit Anfang Juli ab. Zuletzt betrug der Abschlag mit 52,15 Euro noch 7,6 Prozent. Seit etwa einem Monat zeigt die Tendenz der Aktien nach unten: Vom Zwischenhoch im August aus haben sie bereits fast 18 Prozent verloren.

    Belastend wirkte die Nachricht, dass William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Der bisherige Finanzvorstand der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Gesamtkonzerns, hatte sein Amt erst mit Wirkung zum Jahresbeginn angetreten. Übergangsweise sollen seine Aufgaben vom bisherigen Vize im Finanzressort, Philipp Knigge, übernommen werden. Angaben zu möglichen Gründen für Willms' Abschied machte das Unternehmen keine.

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    Laut Expertin Lara Simpson von JPMorgan kommt die Personalie unerwartet. Sie werfe Fragen auf, was die operative Entwicklung, die strategische Richtung und die Unternehmenskommunikation betreffe. Simpson glaubt, dass das entstehende Führungsvakuum den Aktienkurs einige Zeit belasten dürfte.

    Die JPMorgan-Expertin sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichtsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und einer höheren Wertschöpfung. Sie erwartet von dem Unternehmen mit Blick auf das Jahresende und 2027 eine verbesserte operative Aufstellung und mehr Flexibilität, was die Kapitalverteilung betrifft. Dies spiegele sich in der Bewertung der von ihr positiv beurteilten Aktien noch nicht wider.

    Analyst Henrik Paganetty von Jefferies zeigte sich in einem ersten Kommentar gespannt, welchen Einfluss die Personalie auf den Kapitalmarkttag im November haben könnte. Dazu habe es in der Mitteilung noch keine Aussagen vom Unternehmen gegeben, erwähnte der Experte./tih/gl/stk

    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,69 % und einem Kurs von 51,50 auf Tradegate (30. September 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +71,72 %/+102,02 % bedeutet.





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