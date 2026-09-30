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    Arbeitnehmer

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    VW 'will reihenweise Tarifverträge kündigen'

    Für Sie zusammengefasst
    • VW will mehrere Tarifverträge kündigen, Details unklar
    • Folgen frühestens 2027, Jobs bis Ende 2030 gesichert
    • IG Metall und Betriebsrat kündigen Widerstand an
    Arbeitnehmer - VW 'will reihenweise Tarifverträge kündigen'
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Volkswagen will nach Angaben von IG Metall und Betriebsrat eine Reihe von Tarifverträgen kündigen. Das habe der VW -Vorstand bei einem Gespräch in Hannover angekündigt, teilte die Arbeitnehmerseite mit. VW wolle die Kündigungen noch am Mittwoch übermitteln. Welche Vereinbarungen genau betroffen sind, blieb zunächst unklar.

    Erste Folgen könnten nach Angaben der Arbeitnehmervertreter frühestens ab Januar 2027 eintreten. Mögliche Kündigungen hätten aber keine Auswirkungen auf den Zukunftstarifvertrag aus dem Jahr 2024 und die darin vereinbarte Beschäftigungssicherung bis Ende 2030.

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    Arbeitnehmer haben Zweifel an früheren Zusagen

    Am Mittwoch treffen sich Vertreter von Volkswagen, IG Metall und Betriebsrat in Hannover zu einem sogenannten Überprüfungsgespräch. Die Arbeitnehmer, die das Gespräch ursprünglich anberaumt hatten, verlangen Klarheit darüber, ob und wie VW die Zusagen aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024 einhält. Diese Abmachungen sehen sie angesichts der deutlich verschärften Sparpläne in Gefahr. Das Management will im Gegenzug erklären, warum die damals vereinbarten Einsparungen aus seiner Sicht nicht mehr ausreichen.

    Nach dpa-Informationen aus Unternehmenskreisen hat Volkswagen vor dem Gespräch eine Kündigung von Tarifverträgen vorbereitet. Das betrifft auch den Manteltarifvertrag, in dem zahlreiche grundlegende Regelungen für die mehr als 100.000 VW-Beschäftigten in Deutschland festgehalten sind. Insgesamt besteht der VW-Haustarif aus 13 einzelnen Verträgen.

    Droht heftige Auseinandersetzung?

    IG Metall und Betriebsrat kündigen ihren Widerstand an. "Das ist ein übles Foul an der Belegschaft und erneut ein schamloser Versuch, in die Geldbeutel der Beschäftigten greifen zu wollen", teilte der niedersächsische IG-Metall-Chef Thorsten Gröger mit. Das werde man nicht hinnehmen. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo rechnete mit einer heftigen Auseinandersetzung./jwe/DP/mis

    Volkswagen (VW) Vz

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    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 72,30 auf Tradegate (30. September 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,94 %/+65,93 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die skeptische Bewertung von VWs Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber chinesischen Herstellern und Tesla, sowie um Kritik an Kosten, Innovationskraft und Marktanteilen in China. Diskutiert werden der Umbau mit dem Ziel einer operativen Umsatzrendite von 9 Prozent und Batterie-Joint-Ventures mit Gotion. Einige erwarten Kurse um 50 Euro; ein Deutsche-Bank-Kaufvotum wird erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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