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    LEG-Chef

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    Gegenwind durch Zinsanstieg ist verkraftbar

    Für Sie zusammengefasst
    • LEG sieht höhere Finanzierungskosten als verkraftbar
    • Höhere Zinsen bremsen größere Immobilienverkäufe
    • Renowate soll die Gewinnschwelle dieses Jahr erreichen
    LEG-Chef - Gegenwind durch Zinsanstieg ist verkraftbar
    Foto: Maja Hitij - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - LEG Immobilien hält den Gegenwind durch steigende Finanzierungskosten für verkraftbar. "Wir müssen circa eine Milliarde pro Jahr refinanzieren", erläuterte Unternehmenschef Lars von Lackum der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und der Deutschen Presse-Agentur dpa. Der durchschnittliche Fremdfinanzierungssatz betrage derzeit 1,8 Prozent. Mit Blick auf das zuletzt gestiegene Zinsniveau würde das 20 oder 30 Millionen Euro Mehrbelastung entsprechen. "Das entspricht in etwa dem, was wir auch auf der Mietseite sehen", so der Unternehmenschef zur Entwicklung der Mieteinnahmen.

    Höhere Zinsen machten sich aber auch am Transaktionsmarkt bemerkbar. Zudem sorgten aktuell geopolitische und politische Entwicklungen für Unsicherheit bei den Investoren. Und dies spiegele sich auch bei den Transaktionsvolumina wider. LEG könne weiterhin kleinere Portfolios bis zu 5 Millionen Euro veräußern. Der Markt für größere Transaktionen sei jedoch weiterhin kaum in Bewegung.

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    Derweil läuft das Geschäft mit serieller energetischer Sanierung von Wohnimmobilien durch die LEG-Beteiligung Renowate nicht so gut wie vor längerer Zeit noch erhofft, so von Lackum. LEG hatte Renowate 2021 gemeinsam mit der österreichischen Rhomberg Bau GmbH als Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Ein Festhalten an Renowate hat LEG davon abhängig gemacht, dass es dieses Jahr eine schwarze Null schafft, also die Gewinnschwelle erreicht. "Sonst würden wir uns Alternativen überlegen, beispielsweise das Projekt aufzugeben oder an spezialisierte Käufer abzugeben." Einen Beschluss dazu gebe es aber noch nicht./mne/tob/nas/mis

    LEG Immobilien

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    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 45,96 auf Tradegate (30. September 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der LEG Immobilien Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +8,13 %/+94,64 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die niedrige Börsenbewertung von LEG gegenüber Immobilienbuchwert und Verschuldung. Genannt werden rund 325 € Marktkapitalisierung, 650 € schuldenfreier Buchwert und 1.100 € Schulden je m². Steigende Zinsen könnten Abwertungen, höheren Finanzierungsaufwand und langfristig Cashflow-Risiken auslösen; über Berechnung und Aussagekraft der m²-Werte besteht Streit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LEG Immobilien eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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