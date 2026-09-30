Gegenwind durch Zinsanstieg ist verkraftbar

Die Realität stellt sich mir derzeit so dar:





LEG bewertet einen Quadratmeter mit 1750 €.





Schuldenfrei sind davon ca. 650 €.





Die Schulden je Quadratmeter sind demnach ca. 1100 €.





Die Marktkapitalisierung entspricht ca. 325 € je Quadratmeter.





Die Bewertung kann sich aufgrund steigender Zinsen schnell ändern. Im Durchschnitt entspricht sie derzeit ca. 20 Jahresmieten, in den besseren Lagen 25, in den einfachen Lagen 15 Jahresmieten.





Neubewertung von Immobilien ist zunächst Cashflow-neutral, gefährdet also nicht die Dividende, erzeugt jedoch ggf. Buchgewinne/verluste.





Zinserhöhungen wirken sich (verzögert) auf den Cashflow aus.





1100 € Verschuldung je qm entspricht ca. 12,5 Jahresmieten.





Der schuldenfreie Buchwert sinkt bei einer Abwertung der Immobilien, die Schulden bleiben konstant.

Würde die Bewertung durchschnittlich auf den Wert der Schulden sinken, wäre der Buchwert = Null





Durchschnittlich werden derzeit ca. 7,20 € Monatsmiete erzielt, d.h. 86,50 €/Jahr.





Wenn dieser Wert, abzüglich Verwaltungskosten kleiner ist als die zu zahlenden Zinsen, dann wird der Cashflow negativ und es geht langfristig Substanz verloren.





D.h. richtig gefährlich würde es bei Zinsen umd die 7 %, eher darunter, weil neben den Zinsen noch andere Kosten existierten.





Das kann durchaus passieren.





Eine Neufinanzierung kann ggf. mit niedrig bzw. unverzinsten Wandelanleihen erfolgen, die zwar ein Risiko der Verwässerung beinhalten jedoch wenig Zinsen kosten.







