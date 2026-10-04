Immobilien-Alarm in den USA: Mehr als jeder Fünfte senkt den Preis

Am US-Immobilienmarkt kippt die Stimmung. Mehr als jeder fünfte Verkäufer hat im September den Angebotspreis gesenkt, wie Barrons berichtet. Nach Daten von Realtor.com lag der Anteil der Immobilien mit Preisnachlass bei 20,8 Prozent – so hoch wie seit Oktober 2022 nicht mehr und für einen September auf dem höchsten Stand seit 2018. Der wichtigste Belastungsfaktor sind die rasant gestiegenen Finanzierungskosten. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Hypothek kletterte laut Freddie Mac bis zum 24. September auf 7,03 Prozent. Ende August waren es noch 6,66 Prozent. Innerhalb von vier Wochen verteuerten sich Hypotheken damit um 0,37 Prozentpunkte.

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Für Käufer macht das einen spürbaren Unterschied. Redfin hatte bereits Anfang September errechnet, dass die typische monatliche Hypothekenbelastung auf ein 14-Monats-Hoch von 2.641 US-Dollar gestiegen war. Gleichzeitig ist die Nachfrage eingebrochen: Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe fiel Mitte September binnen einer Woche um 3,5 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren. Noch zeigen die viel beachteten Preisindizes keinen landesweiten Preisrückgang. Der FHFA-Hauspreisindex stieg im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent, der S&P Cotality Case-Shiller National Index um 1,9 Prozent. Auffällig ist jedoch die große regionale Spreizung: Während die Preise in Chicago im Case-Shiller-Index um 6,9 Prozent stiegen, gingen sie in Seattle um 1,6 Prozent zurück. Inflationsbereinigt sanken die US-Hauspreise bereits den 14. Monat in Folge.

Die offiziellen Indizes laufen der aktuellen Marktentwicklung allerdings mehrere Monate hinterher. Deshalb könnten die zunehmenden Preisnachlässe ein Frühwarnsignal sein. Verkäufer treffen auf vorsichtigere Käufer, ein größeres Angebot und eine deutlich schwächere Finanzierbarkeit. Zusätzlicher Druck kommt vom Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Dienstag auf rund 5,26 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2002. Da Hypothekenzinsen eng an langfristige Renditen gekoppelt sind, könnte sich die Finanzierung von Wohneigentum zunächst weiter verteuern.

Für die Börse ist die Entwicklung vor allem für Hausbauer wie Lennar, D.R. Horton und PulteGroup relevant. Hohe Finanzierungskosten können Neubestellungen drücken, Stornierungen erhöhen und die Unternehmen zu stärkeren Preisnachlässen oder Finanzierungsanreizen zwingen. Bei D.R. Horton war die Stornoquote im jüngsten Quartal bereits auf 20 Prozent gestiegen. Lennar musste zuletzt ebenfalls mit schwacher Nachfrage und hohen Kaufanreizen kämpfen. Der US-Immobilienmarkt steht damit vor einem wichtigen Test: Bleiben die Hypothekenzinsen dauerhaft oberhalb von sieben Prozent, dürfte sich die derzeit vor allem bei Angebotspreisen sichtbare Schwäche zunehmend auch in den tatsächlichen Verkaufspreisen niederschlagen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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