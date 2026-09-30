Börsen Update Europa - 30.09. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:36) bei 30.921,60 PKT und steigt um +0,01 %. Top-Werte: AIXTRON +4,03 %, SILTRONIC AG +3,42 %, Porsche Holding SE +2,47 % Flop-Werte: CTS Eventim -9,79 %, IONOS Group -6,84 %, United Internet -2,77 %

Der DAX steht aktuell (13:59:08) bei 25.322,76 PKT und fällt um -0,45 %. Top-Werte: Zalando +3,22 %, BMW +2,12 %, Fresenius +1,93 % Flop-Werte: Commerzbank -2,46 %, Vonovia -2,14 %, Allianz -1,80 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:06) bei 4.002,79 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: PVA TePla +4,48 %, AIXTRON +4,03 %, Evotec +3,59 %

Flop-Werte: IONOS Group -6,84 %, United Internet -2,77 %, Nemetschek -2,64 %

Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.299,75 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: BMW +2,12 %, Mercedes-Benz Group +1,23 %, EssilorLuxottica +1,18 %

Flop-Werte: AXA -3,66 %, Vinci -2,53 %, BNP Paribas (A) -2,46 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.903,15 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: EVN +1,74 %, Lenzing +1,22 %, voestalpine +1,01 %

Flop-Werte: Palfinger -6,89 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,42 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.913,71 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,75 %, Galderma Group +0,31 %, Nestle +0,25 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,87 %, Holcim -1,67 %

Der FR 40 steht bei 7.993,76 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: Stellantis +1,42 %, Pernod Ricard +1,33 %, EssilorLuxottica +1,18 %

Flop-Werte: AXA -3,66 %, Publicis Groupe -2,98 %, Vinci -2,53 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.288,41 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,68 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,58 %, Securitas Shs(B) +0,82 %

Flop-Werte: ABB -1,57 %, Skanska (B) -1,21 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.960,00 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +6,02 %, Allwyn +1,74 %, Public Power +1,74 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,60 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,33 %, Jumbo -0,91 %