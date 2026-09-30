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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 30.09.2026

    Die Redcare Pharmacy Aktie notiert am 30.09.2026 mit +6,03 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 30.09.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 30.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,03 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +5,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 75,65. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Redcare Pharmacy einen Gewinn von +11,69 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Redcare Pharmacy Aktie damit ein Gewinn von +16,45 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,27 % gewonnen.

    Während Redcare Pharmacy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,28 %. Damit gehört Redcare Pharmacy heute zu den auffälligeren Werten.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,45 %
    1 Monat +18,85 %
    3 Monate +11,69 %
    1 Jahr -3,46 %
    Stand: 30.09.2026, 14:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erneut angehobene 2026-Prognose aufgrund starken Rx-Wachstums in Deutschland. Genannt werden 16–18 % Konzernumsatzwachstum, 730–760 Mio. Euro Rx-Umsatz und eine EBITDA-Marge von 2,5–3,0 %. Erwartet werden höhere Profitabilität und Effizienzgewinne. Charttechnisch gelten 60 Euro als Unterstützung, 70–72 Euro als Widerstand; diskutiert werden Ziele von 75–85 Euro sowie mögliche Short-Effekte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Mrd.EUR € wert.

    Wachstumspläne trifft Realität - Gerresheimer, Redcare Pharmacy, Volatus Aerospace


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    Redcare Pharmacy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Redcare Pharmacy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Redcare Pharmacy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


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    +5,47 %
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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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