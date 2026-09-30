Redcare Pharmacy Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 30.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,03 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +5,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 75,65€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Redcare Pharmacy einen Gewinn von +11,69 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der Redcare Pharmacy Aktie damit ein Gewinn von +16,45 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,27 % gewonnen.

Während Redcare Pharmacy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,28 %. Damit gehört Redcare Pharmacy heute zu den auffälligeren Werten.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,45 % 1 Monat +18,85 % 3 Monate +11,69 % 1 Jahr -3,46 %

? wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 14:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erneut angehobene 2026-Prognose aufgrund starken Rx-Wachstums in Deutschland. Genannt werden 16–18 % Konzernumsatzwachstum, 730–760 Mio. Euro Rx-Umsatz und eine EBITDA-Marge von 2,5–3,0 %. Erwartet werden höhere Profitabilität und Effizienzgewinne. Charttechnisch gelten 60 Euro als Unterstützung, 70–72 Euro als Widerstand; diskutiert werden Ziele von 75–85 Euro sowie mögliche Short-Effekte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Mrd.EUR € wert.

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Redcare Pharmacy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Redcare Pharmacy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Redcare Pharmacy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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