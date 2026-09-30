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    Kobrea gibt Genehmigung von Explorationsprogramm 2026/2027 im Wert von 4 Mio. USD bekannt

    Kobrea gibt Genehmigung von Explorationsprogramm 2026/2027 im Wert von 4 Mio. USD bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Kobrea gibt Genehmigung von Explorationsprogramm 2026/2027 im Wert von 4 Mio. USD bekannt: Von BHP finanziertes Programm umfasst Diamantbohrungen in Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Prospektionsgebiet El Destino – Western Malargüe Mining District – Provinz Mendoza, Argentinien

     

    Vancouver, British Columbia, 30. September 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX) (FWB: F3I) (OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der im Rahmen seiner Explorationsallianz mit BHP Metals Exploration Pty Ltd. („BHP Metals Exploration“) eingerichtete Managementausschuss ein Arbeitsprogramm und ein Budget in Höhe von 4 Millionen USD für die Explorationssaison 2026/2027 auf den unternehmenseigenen Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza genehmigt hat.

     

    Das Explorationsprogramm im Wert von 4 Millionen USD wird von BHP Metals Exploration gemäß der Allianzvereinbarung mit Kobrea finanziert und während der Projektgenerierungsphase durchgeführt (weitere Details entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2026). Das Programm wurde konzipiert, um bekannte Porphyr-Kupfer-Ziele voranzutreiben und das umfassendere, 733 km2 große Landpaket systematisch hinsichtlich weiterer Prospektionsgebiete zu bewerten. Die Explorationsaktivitäten umfassen geochemische Probenahmen, geologische Kartierungen und geophysikalische Bodenuntersuchungen in unterschiedlichen Porphyr-Prospektionsgebieten im gesamten Konzessionsgebiet sowie Diamantbohrungen im Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Prospektionsgebiet El Destino.

     

    Höhepunkte des Explorationsprogramms 2026/2027:

     

    • Diamantbohrungen im Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Prospektionsgebiet El Destino
    • Induzierte Polarisation („IP“) in den Prospektionsgebieten El Destino und KBX-17
    • Gesteinssplitterprobenahmen und geologische Kartierungen in bekannten Porphyr-Prospektionsgebieten
    • Erste Erkundungsarbeiten auf neu identifizierten Porphyr-Prospektionsgebieten
    • Hyperspektralanalyse und -interpretation im gesamten Konzessionsgebiet
    • Flusssediment-Probenahmeprogramm im gesamten Konzessionsgebiet
      • Feinfraktions-Flusssediment-Probenahmen für Multielementanalysen
      • Schwermineralkonzentrate zur potenziellen Identifizierung und Charakterisierung von Indikatormineralen
      • Probenahmen an ausgewählten Standorten für geochronologische Analysen

     

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