mutares macht Synthomer-Deal perfekt – Chemicals & Materials gestärkt
Mit der Übernahme von Synthomer a.s. stärkt Mutares seine Position im Chemiesektor und setzt auf Acrylatlösungen als Basis für weiteres profitables Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Mutares hat die Übernahme der Synthomer a.s. von Synthomer plc im Rahmen einer Carve-out-Transaktion am 30. September 2026 abgeschlossen.
- Synthomer ist ein führender europäischer Hersteller und Anbieter hochwertiger Acrylatlösungen.
- Das Unternehmen produziert und vertreibt Acrylsäuren und Acrylester für vielfältige industrielle Anwendungen.
- 2025 erzielte Synthomer rund 110 Mio. Euro Carve-out-Umsatz und beschäftigte etwa 300 Mitarbeiter.
- Ein integriertes Produktportfolio und eine flexible Produktionsstruktur ermöglichen die Optimierung von Produktmix und Margen.
- Mutares sieht Synthomer als Plattforminvestition für das Segment Chemicals & Materials mit operativem Verbesserungspotenzial und Perspektiven für profitables Wachstum.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026, bei mutares ist am 12.11.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im
Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,250EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.435,40PKT (+0,33 %).
-0,21 %
-4,52 %
-5,63 %
-15,18 %
-13,82 %
-6,83 %
+9,78 %
+98,50 %
+186.823,08 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte