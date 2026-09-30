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    mutares macht Synthomer-Deal perfekt – Chemicals & Materials gestärkt

    Mit der Übernahme von Synthomer a.s. stärkt Mutares seine Position im Chemiesektor und setzt auf Acrylatlösungen als Basis für weiteres profitables Wachstum.

    mutares macht Synthomer-Deal perfekt – Chemicals & Materials gestärkt
    Foto: adobe.stock.com
    • Mutares hat die Übernahme der Synthomer a.s. von Synthomer plc im Rahmen einer Carve-out-Transaktion am 30. September 2026 abgeschlossen.
    • Synthomer ist ein führender europäischer Hersteller und Anbieter hochwertiger Acrylatlösungen.
    • Das Unternehmen produziert und vertreibt Acrylsäuren und Acrylester für vielfältige industrielle Anwendungen.
    • 2025 erzielte Synthomer rund 110 Mio. Euro Carve-out-Umsatz und beschäftigte etwa 300 Mitarbeiter.
    • Ein integriertes Produktportfolio und eine flexible Produktionsstruktur ermöglichen die Optimierung von Produktmix und Margen.
    • Mutares sieht Synthomer als Plattforminvestition für das Segment Chemicals & Materials mit operativem Verbesserungspotenzial und Perspektiven für profitables Wachstum.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026, bei mutares ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,250EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.435,40PKT (+0,33 %).


    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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