DAR GLOBAL VERZEICHNET IM ERSTEN HALBJAHR 2026 EIN UMSATZWACHSTUM VON 66 %, WÄHREND DER GDV DES PORTFOLIOS 23 Mrd. US-Dollar ERREICHT

RIAD, Saudi-Arabien, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London notierte internationale Luxus-Immobilienentwickler, gab kürzlich seine ungeprüften Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr (1. Halbjahr 2026) bekannt und vermeldete einen Umsatzanstieg um 66 % auf 258,0 Mio. US-Dollar (1. Halbjahr 2025: 155,4 Millionen US-Dollar). Die positive Entwicklung ist auf die Projekte des Konzerns sowie die anhaltende Nachfrage in seinem breit gefächerten Portfolio in den Golfstaaten, Europa und Großbritannien zurückzuführen.

Der Bruttogewinn stieg um 85 % auf 87,7 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Marge auf 34 % (von 31 %) erhöhte. Das EBITDA stieg um 73 % auf 46,3 Mio. US-Dollar, während der Nettogewinn um 149 % auf 30,4 Mio. US-Dollar zulegte (1. Halbjahr 2025: 12,2 Millionen US-Dollar). Das Wachstum wurde durch die Umsatzrealisierung aus wegweisenden Projekten wie The Astera, Interiors by Aston Martin und Neptune, Interiors by Mouawad getragen.

Der Bruttoentwicklungswert (GDV) hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt und belief sich auf 23,0 Milliarden US-Dollar, während der kumulierte Vertragsumsatz bei 3,9 Milliarden US-Dollar für insgesamt 4.380 Einheiten stieg. Der Konzern wies eine solide Bilanz mit einem Nettovermögenswert von 613,3 Millionen US-Dollar und liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 847,9 Millionen US-Dollar aus, darunter 231,6 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow, was eine verfügbare Gesamtliquidität von 579,3 Millionen US-Dollar ermöglichte.

In Saudi-Arabien ging der Konzern im Januar eine Partnerschaft mit der Trump Organization ein, um Rayana ins Leben zu rufen, eine 2,6 Millionen Quadratmeter große, bewachte Wohnanlage in Diriyah mit Luxusvillen und einem Meisterschaftsgolfplatz, und vergab später einen Infrastrukturauftrag im Wert von 338 Millionen SAR (~90 Millionen US-Dollar) an die Unternehmen Compass und Bin Omairah Company. Dar Global stellte außerdem das Projekt Trump Plaza Jeddah (Gesamtprojektwert: 383,6 Millionen US-Dollar) und die angrenzenden Padel Living Residences (Gesamtprojektwert: 142 Millionen US-Dollar) im Rahmen des Amaya-Masterplans vor.

Im April schloss der Konzern einen Konsortialkredit in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab. Im August, im Anschluss an diesen Zeitraum, beauftragte Dar Global das Unternehmen Gulf Asia Contracting mit der Errichtung des Sockelbaus für den 80-stöckigen, rund 350 Meter hohen Trump International Hotel & Tower an der Sheikh Zayed Road in Dubai.

Ziad El Chaar, Vorstandsvorsitzender, erklärte: „Wir haben in diesen unsicheren Zeiten in der Region eine stabile Leistung erzielt, gestützt auf die Qualität unseres internationalen Portfolios." Käufer- e Nachfrage blieb in unseren Märkten weiterhin robust. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unser GDV sowohl in bestehenden als auch in neuen Wachstumsmärkten zu steigern, wobei wir weiterhin diszipliniert auf die Umsetzung und Erbringung unserer Leistungen achten. „Dank einer soliden Bilanz, eines disziplinierten Kapitalmanagements und einer gut gefüllten Projektpipeline ist Dar Global gut aufgestellt, um auch weiterhin langfristigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen."

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/dar-global-verzeichnet-im-ersten-halbjahr-2026-ein-umsatzwachstum-von-66--wahrend-der-gdv-des-portfolios-23-mrd-us-dollar-erreicht-302894369.html

Schreibe Deinen Kommentar