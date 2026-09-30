🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDar Global AktievorwärtsNachrichten zu Dar Global
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAR GLOBAL VERZEICHNET IM ERSTEN HALBJAHR 2026 EIN UMSATZWACHSTUM VON 66 %, WÄHREND DER GDV DES PORTFOLIOS 23 Mrd. US-Dollar ERREICHT

    DAR GLOBAL VERZEICHNET IM ERSTEN HALBJAHR 2026 EIN UMSATZWACHSTUM VON 66 %, WÄHREND DER GDV DES PORTFOLIOS 23 Mrd. US-Dollar ERREICHT
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    RIAD, Saudi-Arabien, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London notierte internationale Luxus-Immobilienentwickler, gab kürzlich seine ungeprüften Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr (1. Halbjahr 2026) bekannt und vermeldete einen Umsatzanstieg um 66 % auf 258,0 Mio. US-Dollar (1. Halbjahr 2025: 155,4 Millionen US-Dollar). Die positive Entwicklung ist auf die Projekte des Konzerns sowie die anhaltende Nachfrage in seinem breit gefächerten Portfolio in den Golfstaaten, Europa und Großbritannien zurückzuführen.

    DAR GLOBAL DELIVERS 66% REVENUE GROWTH IN HY 2026 AS PORTFOLIO GDV REACHES US$23BN

    Der Bruttogewinn stieg um 85 % auf 87,7 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Marge auf 34 % (von 31 %) erhöhte. Das EBITDA stieg um 73 % auf 46,3 Mio. US-Dollar, während der Nettogewinn um 149 % auf 30,4 Mio. US-Dollar zulegte (1. Halbjahr 2025: 12,2 Millionen US-Dollar). Das Wachstum wurde durch die Umsatzrealisierung aus wegweisenden Projekten wie The Astera, Interiors by Aston Martin und Neptune, Interiors by Mouawad getragen.

    Der Bruttoentwicklungswert (GDV) hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt und belief sich auf 23,0 Milliarden US-Dollar, während der kumulierte Vertragsumsatz bei 3,9 Milliarden US-Dollar für insgesamt 4.380 Einheiten stieg. Der Konzern wies eine solide Bilanz mit einem Nettovermögenswert von 613,3 Millionen US-Dollar und liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 847,9 Millionen US-Dollar aus, darunter 231,6 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow, was eine verfügbare Gesamtliquidität von 579,3 Millionen US-Dollar ermöglichte.

    In Saudi-Arabien ging der Konzern im Januar eine Partnerschaft mit der Trump Organization ein, um Rayana ins Leben zu rufen, eine 2,6 Millionen Quadratmeter große, bewachte Wohnanlage in Diriyah mit Luxusvillen und einem Meisterschaftsgolfplatz, und vergab später einen Infrastrukturauftrag im Wert von 338 Millionen SAR (~90 Millionen US-Dollar) an die Unternehmen Compass und Bin Omairah Company. Dar Global stellte außerdem das Projekt Trump Plaza Jeddah (Gesamtprojektwert: 383,6 Millionen US-Dollar) und die angrenzenden Padel Living Residences (Gesamtprojektwert: 142 Millionen US-Dollar) im Rahmen des Amaya-Masterplans vor.

    Im April schloss der Konzern einen Konsortialkredit in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab. Im August, im Anschluss an diesen Zeitraum, beauftragte Dar Global das Unternehmen Gulf Asia Contracting mit der Errichtung des Sockelbaus für den 80-stöckigen, rund 350 Meter hohen Trump International Hotel & Tower an der Sheikh Zayed Road in Dubai.

    Ziad El Chaar, Vorstandsvorsitzender, erklärte: „Wir haben in diesen unsicheren Zeiten in der Region eine stabile Leistung erzielt, gestützt auf die Qualität unseres internationalen Portfolios." Käufer- e Nachfrage blieb in unseren Märkten weiterhin robust. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unser GDV sowohl in bestehenden als auch in neuen Wachstumsmärkten zu steigern, wobei wir weiterhin diszipliniert auf die Umsetzung und Erbringung unserer Leistungen achten. „Dank einer soliden Bilanz, eines disziplinierten Kapitalmanagements und einer gut gefüllten Projektpipeline ist Dar Global gut aufgestellt, um auch weiterhin langfristigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen."

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/dar-global-verzeichnet-im-ersten-halbjahr-2026-ein-umsatzwachstum-von-66--wahrend-der-gdv-des-portfolios-23-mrd-us-dollar-erreicht-302894369.html




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAR GLOBAL VERZEICHNET IM ERSTEN HALBJAHR 2026 EIN UMSATZWACHSTUM VON 66 %, WÄHREND DER GDV DES PORTFOLIOS 23 Mrd. US-Dollar ERREICHT RIAD, Saudi-Arabien, 30. September 2026 /PRNewswire/ - Dar Global, der in London notierte internationale Luxus-Immobilienentwickler, gab kürzlich seine ungeprüften Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr (1. Halbjahr 2026) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     