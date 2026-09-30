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    KI-Boom bringt Milliardenorder

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    HPE landet 1,2-Milliarden-Deal: AMD spielt gleich doppelt mit

    HPE gewinnt einen KI-Auftrag über 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. AMD spielt bei dem Deal mit Cloudanbieter Vultr eine besondere Rolle, die über die Technik hinausgeht.

    KI-Boom bringt Milliardenorder - HPE landet 1,2-Milliarden-Deal: AMD spielt gleich doppelt mit
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    1,2 Milliarden US-Dollar für neue KI-Technik: Der IT-Riese HPE hat einen riesigen Auftrag des Cloud-Anbieters Vultr an Land gezogen, wie Bloomberg berichtet. Hewlett Packard Enterprise wird Helios-KI-Racks von AMD mit eigener Netzwerktechnik in US-Rechenzentren des Kunden installieren. Für HPE ist es die erste Bestellung dieser Systeme.

    Die Racks enthalten Chips für Aufgaben der künstlichen Intelligenz. HPE steuert Netzwerk-Switches und Software bei. Vultr hat seinen Sitz in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida.

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    AMD spielt eine doppelte Rolle

    Die Besonderheit liegt darin, dass der Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) die Technologie für die Helios-Racks liefert und zugleich Vultr unterstützt. Somit ist er auch mit dem Kunden verbunden, der den Großauftrag erteilt hat.

    Auch zwischen Vultr und HPE gibt es eine Verbindung. Der Cloudanbieter arbeitete drei Jahre mit Juniper Networks zusammen. Dieses Netzwerkunternehmen wurde 2025 von HPE übernommen.

    Die Aktie hat bereits kräftig zugelegt.

    Für HPE ist der Deal ein weiterer Erfolg im Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Der Konzern zählt zu den größten Herstellern von Computerausrüstung und gehört zu den wichtigen Profiteuren der hohen Nachfrage nach Hardware zur Entwicklung und zum Einsatz von KI.

    Die Hoffnungen auf dieses Geschäft haben den Aktienkurs bereits deutlich ansteigen lassen. Seit Jahresbeginn hat sich die HPE-Aktie mehr als verdoppelt.

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    Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq lag die HPE-Aktie zeitweise mehr als vier Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostete 64,00 US-Dollar (Stand: 14:21 Uhr, MEZ). 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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