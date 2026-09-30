HPE landet 1,2-Milliarden-Deal: AMD spielt gleich doppelt mit

Die Racks enthalten Chips für Aufgaben der künstlichen Intelligenz. HPE steuert Netzwerk-Switches und Software bei. Vultr hat seinen Sitz in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida.

1,2 Milliarden US-Dollar für neue KI-Technik: Der IT-Riese HPE hat einen riesigen Auftrag des Cloud-Anbieters Vultr an Land gezogen, wie Bloomberg berichtet. Hewlett Packard Enterprise wird Helios-KI-Racks von AMD mit eigener Netzwerktechnik in US-Rechenzentren des Kunden installieren. Für HPE ist es die erste Bestellung dieser Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!

AMD spielt eine doppelte Rolle

Die Besonderheit liegt darin, dass der Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) die Technologie für die Helios-Racks liefert und zugleich Vultr unterstützt. Somit ist er auch mit dem Kunden verbunden, der den Großauftrag erteilt hat.

Auch zwischen Vultr und HPE gibt es eine Verbindung. Der Cloudanbieter arbeitete drei Jahre mit Juniper Networks zusammen. Dieses Netzwerkunternehmen wurde 2025 von HPE übernommen.

Die Aktie hat bereits kräftig zugelegt.

Für HPE ist der Deal ein weiterer Erfolg im Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Der Konzern zählt zu den größten Herstellern von Computerausrüstung und gehört zu den wichtigen Profiteuren der hohen Nachfrage nach Hardware zur Entwicklung und zum Einsatz von KI.

Die Hoffnungen auf dieses Geschäft haben den Aktienkurs bereits deutlich ansteigen lassen. Seit Jahresbeginn hat sich die HPE-Aktie mehr als verdoppelt.

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq lag die HPE-Aktie zeitweise mehr als vier Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostete 64,00 US-Dollar (Stand: 14:21 Uhr, MEZ).

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!