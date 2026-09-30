A.H.T. Syngas Technology: Das zeigen die Halbjahreszahlen 2026
AHT erlebt 2026 ein schwieriges Halbjahr: Umsatz bricht ein, das Ergebnis rutscht tief ins Minus – zugleich greifen Kostensenkungen und die Projektpipeline füllt sich.
- Der Umsatz sank im ersten Halbjahr 2026 auf unter 100.000 Euro, nach 1,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Gründe waren verzögerte Projektabschlüsse und geringe Abrechnungsfortschritte.
- Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 1,3 Mio. Euro, verglichen mit minus 8.000 Euro im ersten Halbjahr 2025.
- AHT senkte die Gesamtkosten durch Effizienz- und Sparmaßnahmen von 1,67 Mio. auf 1,27 Mio. Euro.
- Die Projektpipeline ist laut Unternehmen gut gefüllt; das Kundeninteresse ist besonders in den europäischen Heimmärkten hoch. AHT erwartet, laufende Projekte in Aufträge umzuwandeln.
- Die Bilanzsumme stieg zum 30. Juni 2026 auf 9,13 Mio. Euro. Das Eigenkapital sank nach dem Halbjahresverlust auf 0,53 Mio. Euro.
- Das Anlagevermögen betrug 4,0 Mio. Euro und das Umlaufvermögen 5,1 Mio. Euro, darunter Forderungen von 3,4 Mio. Euro. Langfristige Verbindlichkeiten stiegen auf 2,4 Mio. Euro.
Der Kurs von A.H.T. Syngas Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,87 % im Minus.
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