BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Ulrich Rathe kommentierte am Mittwoch eine Reuters-Meldung positiv. Demnach haben EU-Mitgliedstaaten eine Entschärfung des Zeitplans der Europäischen Kommission für den verpflichtenden Austausch von Netzkomponenten von Anbietern wie Huawei und ZTE vorgeschlagen. Davon würden laut dem Artikel vor allem die Telekom und Vodafone profitieren./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 26,13EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.





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