WARBURG RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 130 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität steige trotz zäher Umsatzentwicklung, schrieb Sebastian Ubert am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Ein Besuch der Nutzfahrzeugmesse IAA habe seine positive Haltung zu dem Bremsenhersteller gestärkt./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 103,1EUR auf Tradegate (30. September 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

