WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele des Pharmaunternehmens, das auf chronische und seltene Erkrankungen spezialisiert ist, sind laut Analyst Yannik Siering ambitioniert. Wie er am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag schrieb, wurden die Zielsetzungen auf Spartenebene klug gesetzt. Was kurzfristig allerdings fehle, sei die entsprechende Berechenbarkeit./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 11,02EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
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