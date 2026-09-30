WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele des Pharmaunternehmens, das auf chronische und seltene Erkrankungen spezialisiert ist, sind laut Analyst Yannik Siering ambitioniert. Wie er am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag schrieb, wurden die Zielsetzungen auf Spartenebene klug gesetzt. Was kurzfristig allerdings fehle, sei die entsprechende Berechenbarkeit./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 11,02EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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