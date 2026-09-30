RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine Wende bei den Kosten könnte im vierten Quartal Früchte tragen, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Langfristig sieht er echte Monetarisierungschancen in einer Aufspaltung des Marken-Portfolios - vor allem mit einer stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft in den USA./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 3,969EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.





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