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Gold: Rücksetzer eine Chance | Carnival: Rekorde | Saga: Kursexplosion
Der September war alles andere als ein guter Monat für das glänzende Edelmetall. Der Goldpreis gab um rund 6 % nach. Ist der Rücksetzer eine Chance, um im letzten Quartal des Jahres glänzende Gewinne einzufahren?
- Gold fällt sechs Prozent, Chance fürs letzte Quartal
- Saga steigt erneut, starke Zahlen stützen die Story
- Sony setzt auf PlayStation, Nintendo auf Kultmarken
Gold: Das volle Programm für Anleger!
Unser Thema des Tages ist heute alles rund um das gelbe Edelmetall. Wir stellen Ihnen 6 Goldminen-Aktien vor, ein Long-Derivat auf den Goldpreis und einen ETF zu dem Thema. Für jeden Anleger, der sich für Gold interessiert, dürfte etwas dabei sein.
Gold Mini Future Long Open-End – WKN: MK0WTT
Hebel: 4,01
Knockout: 3.233,70 $
Abstand zum Knockout: 22,87 %
Saga: Der Dauerläufer im Depot liefert mal wieder
Bereits Ende 2025 haben wir auf die Aktie von Saga gesetzt. Wer der wO Börsenlounge schon damals gefolgt ist, hat mittlerweile ein Plus von fast 180 Prozent eingestrichen. Auch zu Beginn dieses Jahres haben wir das Papier ins Depot geholt und ein Plus und seit dem ein Plus von über 70 Prozent eingefahren. Die heute veröffentlichten Zahlen unterstreichen, dass die Story noch lange nicht vorbei ist.
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Sony vs. Nintendo: Welcher Gaming-Gigant hat die besseren Karten?
Sony punktet mit der PlayStation, großen Blockbuster-Spielen und einem starken digitalen Ökosystem. Die PS5 bleibt ein wichtiger Umsatztreiber, während Titel wie GTA VI für zusätzliche Fantasie sorgen könnten.
Nintendo verfolgt dagegen einen eigenen Weg: Der Konzern setzt auf Kultmarken wie Mario, Zelda und Pokémon. Mit der Switch-Nachfolge will Nintendo den Erfolg der Hybrid-Konsole fortsetzen und seine einzigartigen Spielewelten noch stärker monetarisieren.
Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!
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Aktienduell: Sony vs. Nintendo
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Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge