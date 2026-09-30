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    ETF, Aktien & Scheinchen

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    Gold: Rücksetzer eine Chance | Carnival: Rekorde | Saga: Kursexplosion

    Der September war alles andere als ein guter Monat für das glänzende Edelmetall. Der Goldpreis gab um rund 6 % nach. Ist der Rücksetzer eine Chance, um im letzten Quartal des Jahres glänzende Gewinne einzufahren?

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold fällt sechs Prozent, Chance fürs letzte Quartal
    • Saga steigt erneut, starke Zahlen stützen die Story
    • Sony setzt auf PlayStation, Nintendo auf Kultmarken
    ETF, Aktien & Scheinchen - Gold: Rücksetzer eine Chance | Carnival: Rekorde | Saga: Kursexplosion
    Foto: wallstreetONLINE

    Gold: Das volle Programm für Anleger!

    Unser Thema des Tages ist heute alles rund um das gelbe Edelmetall. Wir stellen Ihnen 6 Goldminen-Aktien vor, ein Long-Derivat auf den Goldpreis und einen ETF zu dem Thema. Für jeden Anleger, der sich für Gold interessiert, dürfte etwas dabei sein.

    Gold Mini Future Long Open-End – WKN: MK0WTT

    Hebel: 4,01

    Knockout: 3.233,70 $ 

    Abstand zum Knockout: 22,87 %

    Saga: Der Dauerläufer im Depot liefert mal wieder 

    Bereits Ende 2025 haben wir auf die Aktie von Saga gesetzt. Wer der wO Börsenlounge schon damals gefolgt ist, hat mittlerweile ein Plus von fast 180 Prozent eingestrichen. Auch zu Beginn dieses Jahres haben wir das Papier ins Depot geholt und ein Plus und seit dem ein Plus von über 70 Prozent eingefahren. Die heute veröffentlichten Zahlen unterstreichen, dass die Story noch lange nicht vorbei ist.

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    Sony vs. Nintendo: Welcher Gaming-Gigant hat die besseren Karten?

    Sony punktet mit der PlayStation, großen Blockbuster-Spielen und einem starken digitalen Ökosystem. Die PS5 bleibt ein wichtiger Umsatztreiber, während Titel wie GTA VI für zusätzliche Fantasie sorgen könnten.

    Nintendo verfolgt dagegen einen eigenen Weg: Der Konzern setzt auf Kultmarken wie Mario, Zelda und Pokémon. Mit der Switch-Nachfolge will Nintendo den Erfolg der Hybrid-Konsole fortsetzen und seine einzigartigen Spielewelten noch stärker monetarisieren.

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Wichtige US-Inflationsdaten im Anflug

    Thema des Tages: Neue Chance bei Gold?

    Ausblick Goldpreis

    Scheinchen auf Gold

    ETF auf Gold

    Gold Fields greift weiter nach Northern Star

    5 Gold-Aktien mit Potenzial

    Ein riskanter Gold-Wert

    So könnte ein Gold-Depot aussehen

    Carnival: Neue Rekorde

    Apple: Großer Umbruch

    Nvidia: China greift jetzt bei Software an

    DAX: Gute Laune schnell verflogen

    Gerresheimer: Ein kurzer Lichtblick

    BMW: Kapitalmarkttag sorgt für Verunsicherung

    Siemens E.: Preclose-Call

    Ionos: Abstufung

    Depots: Saga rennt wieder

    Aktienduell: Sony vs. Nintendo

    Zuschauerfragen

     

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    Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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