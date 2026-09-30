Inflation in Deutschland auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im September deutlich stärker gestiegen als erwartet. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts lag die Inflationsrate bei 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im August. Damit überschritt die Teuerung erstmals seit Dezember 2023 wieder die Marke von drei Prozent.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex auf 3,2 Prozent erwartet. Tatsächlich fiel der Sprung kräftiger aus. Als Haupttreiber gilt der starke Anstieg der Energiepreise infolge des Kriegs im Iran. Die Energieinflation kletterte im September auf 14,9 Prozent, nachdem sie im August noch bei 10,5 Prozent gelegen hatte.