BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1750 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca rechnet für den Luxuskonzern mit einem organischen Wachstum um 4,7 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 1.362EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1750
Kursziel alt: 1750
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1750
Kursziel alt: 1750
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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