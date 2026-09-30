BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1750 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca rechnet für den Luxuskonzern mit einem organischen Wachstum um 4,7 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 1.362EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1750

Kursziel alt: 1750

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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