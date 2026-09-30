BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Optikkonzerns dürfte nachgelassen haben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das Geschäft mit smarten Brillen seien hoch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
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Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 147,7EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 265
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