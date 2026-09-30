BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Optikkonzerns dürfte nachgelassen haben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das Geschäft mit smarten Brillen seien hoch./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 147,7EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 265

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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