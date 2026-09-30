BARCLAYS stuft ASOS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 420 auf 450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Olivia Venancio passte ihre Schätzungen am Dienstag an die letzten Signale vor dem Quartalsbericht an. Die von ihr ausgewerteten Kreditkartendaten deuteten darauf hin, dass die Dynamik vom Juli im August angehalten habe./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 5,98EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Olivia Venancio

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,5

Kursziel alt: 4,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

