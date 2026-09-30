BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst James Hooper passte sein Bewertungsmodell für den Lackhersteller am Mittwoch vor dem anstehenden Quartalsbericht noch einmal an die aktuellsten Signale an. Das Kursziel steigt aufgrund einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass die Fusion mit Axalta noch scheitert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
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Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 56,90EUR auf Tradegate (30. September 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.
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