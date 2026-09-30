BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Niederländer erwarteten das Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal am unteren Rand der Spanne zwischen 3 und 4,5 Prozent, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Zwischenbericht. Im vierten Quartal verspreche sich das Unternehmen allerdings mehr Dynamik./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:44 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.





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