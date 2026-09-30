JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 560 US-Dollar auf "Buy" belassen. Langfristige Trends prägten den Auftragseingang, schrieb Laurence Alexander am Mittwoch. Bei den Anlegern stünden allerdings zunehmend die Ausschüttungen des Industriegase-Konzerns sowie Chancen einer Portfoliooptimierung im Fokus./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 417EUR auf Tradegate (30. September 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laurence Alexander

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 560

Kursziel alt: 560

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

