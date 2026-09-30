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    Ist die Aktie zu billig?

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    Gold, Silber & Kupfer in einem Korb: Anleger achten jetzt auf diese Minenaktie

    Gold und Silber stehen seit geraumer Zeit unter Druck, bauen dadurch aber immenses Nachholpotenzial auf. Kupfer präsentiert sich dagegen bärenstark. Diese unterschiedlichen Dynamiken vereint eine Minenaktie. 

    Für Sie zusammengefasst
    Ist die Aktie zu billig? - Gold, Silber & Kupfer in einem Korb: Anleger achten jetzt auf diese Minenaktie
    Foto: adobe.stock.com

    Stehen Gold, Silber & Kupfer vor kapitalen Preisanstiegen?

    Die Lage könnte nicht unterschiedlicher sein. Während Gold und Silber unter der Last exorbitant hoher Anleiherenditen in die Knie gehen, präsentiert sich der Kupferpreis (COMEX) in exzellenter Verfassung. Alle drei Metalle könnten jedoch aus unterschiedlichen Gründen vor Preisanstiegen stehen. 

    Gold und Silber sind nach der Korrektur überverkauft. Unter technischen Aspekten wäre die Zeit für eine Erholung also reif. Es bräuchte allerdings noch einen Auslöser. Eine Korrektur der überhitzten Anleiherenditen könnte diese Initialzündung sein.  

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    Dass der Goldsektor überaus vital ist, verdeutlichen nicht zuletzt die anhaltenden Übernahmeaktivitäten. So bemüht sich unter anderem die südafrikanische Gold Fields aktuell um die australische Northern Star Resources. Der Ausgang der Bemühungen ist allerdings offen. Und noch etwas spricht für ein Comeback des Goldpreises. Die ETF-Investoren kaufen tendenziell zu. Eine Fluchtbewegung ist nicht zu beobachten. So zogen die Bestände des SPDR Gold Shares zuletzt wieder an. 

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    Anleger achten jetzt auf diese Minenaktie

    Seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle den US-amerikanischen Gold-Silber-Kupferproduzenten Coeur Mining. Mittlerweile ist die Übernahme von New Gold vollzogen und Integration der beiden ehemaligen New-Gold-Minen New Afton und Rainy River läuft. Beide Minen haben jedoch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, sodass sich Coeur Mining gezwungen sah, im Rahmen der Q2-Daten-Veröffentlichung die Prognosen für das Jahr anzupassen.

    So erwartet Coeur Mining für das Geschäftsjahr 2026 (Übernahme von New Gold wurde per 20. März offiziell vollzogen) eine Produktion in Höhe von 630.000 bis 750.000 Unzen Gold (zuvor 680.000 bis 815.000 Unzen Gold). Die Silberprognose blieb mit 18,68 bis 21,93 Mio. Unzen unverändert. Die Kupferprognose wurde hingegen auf 40 bis 50 Mio. lbs reduziert. Zuvor ging man von 50 bis 65 Mio. lbs Kupfer aus. Die verringerten Produktionserwartungen führten auch zu einer Anpassung der Ziele für das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow. So wurde das EBITDA-Ziel von 3 Mrd. US-Dollar auf 2,3 Mrd. US-Dollar zurückgenommen und das Ziel für den freien Cashflow von 2 Mrd. US-Dollar auf 1,5 Mrd. US-Dollar. 

    Die Quartalszahlen selbst zeigen deutliche Fortschritte im Vergleich zum 1. Quartal 2026. So belief sich unter anderem der freie Cashflow im 2. Quartal 2026 auf 387,5 Mio. US-Dollar, nach 266,8 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2026.

    Coeur Mining hat mit seinen bisherigen Minen und den beiden New-Gold-Minen New Afton und Rainy River beste Voraussetzungen, um durchzustarten. Das Unternehmen muss nun jedoch die „PS auf die Straße“ bringen und New Afton und Rainy River in Schwung. Aus charttechnischer Sicht erreicht die Aktie mit dem zentralen Unterstützungsbereich 17,5 / 15,0 US-Dollar einen unter antizyklischen Aspekten äußerst spannenden Kursbereich. Etwaige Erholungsversuche haben Platz, um bis auf 22,5 US-Dollar zu laufen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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