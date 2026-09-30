ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro
- JPMorgan bestätigt CTS Eventim mit Kursziel 95 Euro
- Finanzchef-Abgang wirft Fragen zum Unternehmen auf
- Simpson erwartet Dynamik und Wachstum bis 2027
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des erst im Januar gestarteten Finanzchefs werfe zwar Fragen auf, schrieb Lara Simpson am Mittwoch. Sie sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und höherer Wertschöpfung. Simpson ist optimistisch für das Jahresende und 2027. Die Bewertung hält sie für zu niedrig./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:40 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,06 % und einem Kurs von 49,60 auf Tradegate (30. September 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +64,25 %/+93,24 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 95 Euro
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CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen
Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Der Konzern legt bei Umsatz, Ertrag und Ergebnis je Aktie deutlich zu – getragen von starkem Ticketing und Live Entertainment
Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf 1,513 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 12,4 % auf 225,4 Mio. Euro.
Das EBIT wuchs um 15,3 % auf 174,6 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie um 34,2 % auf 1,25 Euro zulegte.
Das Ticketing-Segment steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 473,3 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA um 3,4 % auf 172,5 Mio. Euro.
Im Live-Entertainment-Segment erhöhte sich der Umsatz um 18,6 % auf 1,061 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 % auf 52,9 Mio. Euro.
Das Wachstum im Live Entertainment wurde insbesondere durch ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA getragen.
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.
Gaps kommen...gehen...kommen ...gehen...ich bin hier aus Langfristgründen zu den aktuellen Ausverkaufskursen rein.....die "Gap können mich mal"..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) veranstaltet das größte Konzert in der Geschichte Italiens
Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim
„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“
Von Michael Gneuss
Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten
In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.
WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?
Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.
Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?
Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.