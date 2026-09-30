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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt CTS Eventim mit Kursziel 95 Euro
    • Finanzchef-Abgang wirft Fragen zum Unternehmen auf
    • Simpson erwartet Dynamik und Wachstum bis 2027
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des erst im Januar gestarteten Finanzchefs werfe zwar Fragen auf, schrieb Lara Simpson am Mittwoch. Sie sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und höherer Wertschöpfung. Simpson ist optimistisch für das Jahresende und 2027. Die Bewertung hält sie für zu niedrig./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:40 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,06 % und einem Kurs von 49,60 auf Tradegate (30. September 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +64,25 %/+93,24 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 95 Euro



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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang nach dem überraschenden Abgang des Finanzchefs. Einige fürchten weitere Belastungen durch Unsicherheit über Strategie und operative Entwicklung, andere halten die Reaktion ohne Gewinnwarnung für überzogen. Genannt werden hohe Liquidität, ausverkaufte Konzerte und Insiderkäufe; Schulenbergs Stiftung kaufte für 10 Mio. Euro. Jefferies bleibt bei Kaufen und 100 Euro Ziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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    dpa-AFX
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