Hewlett Packard Enterprise Aktie mit kräftigem Kursplus - 30.09.2026

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,74 % auf 57,45€. Damit gewinnt die Aktie +3,12 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Hewlett Packard Enterprise Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,38 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 57,45€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von +49,00 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um +8,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hewlett Packard Enterprise einen Anstieg von +180,55 %.

Während Hewlett Packard Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %.

Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,25 % 1 Monat +27,82 % 3 Monate +49,00 % 1 Jahr +181,10 %

Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

Stand: 30.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,67 Mrd.EUR € wert.

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Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. IBM notiert im Plus, mit +0,18 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,84 %. NetApp legt um +0,26 % zu Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +0,87 %.

Lohnt sich ein Investment in die Hewlett Packard Enterprise Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hewlett Packard Enterprise Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hewlett Packard Enterprise Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.