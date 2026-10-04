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    KI-Schachzug

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    ChatGPT, Gemini & Co.: So will Etsy jetzt aus der Wachstumskrise raus

    Etsy setzt auf KI, höhere Ausgaben je Käufer und neue Shopping-Kanäle. Erste Zahlen zeigen Wachstum, doch die Käuferbasis bleibt noch unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Schachzug - ChatGPT, Gemini & Co.: So will Etsy jetzt aus der Wachstumskrise raus
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    Etsy versucht mit künstlicher Intelligenz zurück auf den Wachstumspfad zu finden – und erste Zahlen sprechen dafür, dass die Strategie Wirkung zeigt, wie das Wall Street Journal berichtet. Die E-Commerce-Plattform erstellt inzwischen detailliertere Profile ihrer Käufer, um besser zu erkennen, wonach sie tatsächlich suchen: ein Geschenk, Produkte für einen Umzug, den Schulanfang oder Artikel für das eigene Zuhause. Der Hintergrund ist klar: Etsy war in den vergangenen Jahren zwar auf rund 90 Millionen aktive Käufer angewachsen, hatte aber zunehmend Schwierigkeiten, diese Kunden regelmäßig auf die Plattform zurückzuholen. Genau hier soll KI helfen. Empfehlungen sollen nicht mehr nur auf einzelnen Käufen basieren, sondern stärker den Anlass und die Interessen des Kunden berücksichtigen.

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    Im zweiten Quartal 2026 stieg der Bruttowarenwert des Etsy-Marktplatzes um 7,5 Prozent auf 2,58 Milliarden US-Dollar. Im gesamten ersten Halbjahr lag das Plus bei 6,5 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich der Bruttowarenwert je aktivem Käufer auf Sicht von zwölf Monaten um 2,8 Prozent auf 124 US-Dollar. Ganz überwunden ist die Schwäche allerdings noch nicht. Die Zahl der aktiven Käufer lag Ende Juni bei rund 87 Millionen und damit 0,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Zum Jahresende 2025 waren es noch 86,5 Millionen gewesen. Die entscheidende Frage ist deshalb, ob Etsy nicht nur mehr Umsatz aus bestehenden Nutzern herausholen, sondern auch die Käuferbasis wieder nachhaltig vergrößern kann.

    Das Management ist inzwischen optimistischer geworden. Für 2026 erwartet Etsy nun ein Wachstum des Bruttowarenwerts im mittleren einstelligen Prozentbereich. Noch im Frühjahr hatte der Konzern lediglich mit einem niedrigen einstelligen Wachstum gerechnet. Gleichzeitig wurde die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge auf 29 bis 30 Prozent angehoben. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Umbau des Konzerns. Etsy hat Ende Juli den Verkauf der Secondhand-Plattform Depop an eBay abgeschlossen und dafür rund 1,4 Milliarden US-Dollar erhalten. Ein Teil des Geldes soll im Rahmen der Kapitalallokation unter anderem für beschleunigte Aktienrückkäufe eingesetzt werden. Damit konzentriert sich Etsy künftig wieder vollständig auf seinen namensgebenden Kernmarktplatz.

    Parallel schrumpft die Organisation. Im August kündigte Etsy den Abbau von rund 220 Stellen beziehungsweise zwölf Prozent der Belegschaft an. Danach soll das Unternehmen noch etwa 1.600 Mitarbeiter beschäftigen. Offiziell geht es dabei vor allem darum, Strukturen zu vereinfachen und Entscheidungen schneller zu machen. Besonders spannend ist für Anleger aber Etsys Vorstoß in den sogenannten Agentic Commerce. Käufer in den USA können bereits ausgewählte Produkte von Etsy-Händlern direkt über ChatGPT kaufen. Hinzu kommen Kooperationen mit Google und Microsoft, über die Etsy-Produkte auch in KI-gestützten Shopping-Erlebnissen wie Gemini oder Copilot angeboten werden.

    Etsy setzt nicht mehr nur darauf, mehr Nutzer direkt auf seine Plattform zu locken. Der Marktplatz versucht zusätzlich, seine über 100 Millionen Angebote dort sichtbar und kaufbar zu machen, wo Verbraucher künftig verstärkt nach Produkten suchen könnten: in KI-Assistenten. Für Anleger bleibt dennoch ein Risiko. Das jüngste Wachstum trifft auf vergleichsweise schwache Vorjahreswerte, während die Zahl der aktiven Käufer noch leicht sinkt. Gelingt es Etsy jedoch, KI-Personalisierung, höhere Ausgaben je Käufer und neue Vertriebskanäle über Chatbots gleichzeitig zu skalieren, könnte aus der derzeitigen Erholung ein nachhaltigerer Wachstumstrend werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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