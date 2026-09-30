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Deutschlandticket kostet ab Januar 66,80 Euro
Für Sie zusammengefasst
- Deutschlandticket kostet ab Januar 66,80 Euro
- Preis steigt um 3,80 Euro gegenüber bisher
- Koordinierungsrat entschied über den Ticketpreis
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutschlandticket kostet ab Januar 66,80 Euro und damit 3,80 Euro mehr als bisher. Das hat der für die Preisgestaltung zuständige Koordinierungsrat auf einer heutigen Sitzung entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr./maa/DP/jha
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