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    Aegis Critical Energy Defence Corp. nimmt an drei Branchenveranstaltungen in Taiwan, British Columbia und Ontario teil

    Aegis Critical Energy Defence Corp. nimmt an drei Branchenveranstaltungen in Taiwan, British Columbia und Ontario teil
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BC, 30. September 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) hat heute drei Teilnahmen an Branchenveranstaltungen in den kommenden Wochen bekannt gegeben, bei denen das Unternehmen seine Energiespeicher- und Batterietechnologien dem Verteidigungssektor, Vertretern der indigenen Wirtschaftsförderung sowie Branchenteilnehmern in Taiwan, British Columbia und Ontario präsentieren wird.

     

    Das Unternehmen ist vom 30. September bis 1. Oktober auf der Canada Defense Showcase 2026 in Taipeh vertreten. Der erste Tag beginnt mit einem Marktbriefing im Canadian Trade Office in Taipeh, gefolgt von der eigentlichen Präsentation im Humble House Taipei vor einem Publikum aus Vertretern des taiwanesischen Verteidigungsministeriums, des National Chung-Shan Institute of Science and Technology sowie der breiteren Verteidigungsbranche. Der zweite Tag ist für Folgegespräche mit potenziellen Partnern und Kunden sowie für Besuche bei ausgewählten Organisationen vorgesehen. David Parry, Chief Operating Officer von HyprC Systems und Berater des CEO von Aegis, wird die vom Unternehmen entwickelte HyprC-Batterietechnologie sowie die entsprechende Energiespeicherplattform PWR Flex 261Q vorstellen.

     

    Vom 5. bis 8. Oktober tritt das Unternehmen als Silbersponsor der CANDO-Konferenz in Victoria, dem nationalen Treffen des Council for the Advancement of Native Development Officers, auf. Die Konferenz ist ein Forum für den Austausch zwischen indigenen Wirtschaftsförderern, Vertretern der First Nations und Industriepartnern aus ganz Kanada. Aegis ist über Malahat Energy Systems Inc. – das Energiespeicherunternehmen, das zu 49 % Aegis und zu 51 % der Malahat Nation gehört – auf der Konferenz vertreten. Delegierte des Unternehmens werden während der gesamten Konferenz am Stand 23 anwesend sein, gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma SEETEL New Energy Co. Ltd. (Taiwan) (7740.TW). Aegis ist es vor allem ein Anliegen, Gemeinden im Norden und in abgelegenen Gebieten über die Vorteile der Hybridisierung von Dieselgeneratoren mit Batteriespeichern aufzuklären. Ein Video des Unternehmens zu diesem Thema finden Sie unter https://youtu.be/CAnUsdR2UiE.

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