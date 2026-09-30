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Dax nach Auf und Ab stabil - Inflationsdaten im Fokus
- US-Daten begrenzten am Nachmittag die Dax-Verluste
- Euro-Inflation schürte Sorgen vor EZB-Zinsschritten
- BMW gewann, Commerzbank und CTS Eventim verloren
FRANKFURT (dpa-AFX) - Teils besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben am Mittwoch die Verluste im Dax begrenzt. Nachdem Inflationssorgen in Europa den freundlichen Handelsauftakt belastet hatten, verringerte der deutsche Leitindex am Nachmittag sein Minus und gab nur noch um 0,1 Prozent auf 25.365 Punkte nach. Der MDax legte zugleich um 0,2 Prozent auf 30.960 Punkte zu.
In den USA fiel der von der Notenbank Fed bevorzugte Preisindikator PCE im August besser als erwartet aus, allerdings wurde auch die Jahresrate für Juli nach unten revidiert. Die privaten Einkommen stiegen schwächer als prognostiziert. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft stieg indes im September laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP überraschend stark.
Zuvor hatten den Dax schwache Inflationsdaten aus der Eurozone in die Verlustzone gedrückt. Auf die Teuerungsdaten aus Spanien am Vortag waren Daten aus Frankreich, Italien und Deutschland gefolgt. Allesamt liegen weit über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt. Daher dürfte die EZB wohl zur Überzeugung kommen, nochmals an der Zinsschraube zu drehen, was der Markt entsprechend einpreise, hieß es seitens der Helaba. "Zum Ende des Jahres sei eine Zinserhöhung vollständig eingepreist, im ersten Quartal eine weitere", schrieben sie.
Am Morgen noch hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur KI-Regulierung sowie positive Konjunkturdaten aus China für gute Stimmung gesorgt. Trump entschärfte nach den Worten von Marktexperte Stephen Innes ein "unmittelbares Risiko für KI-Investments", in dem er nach Beratungen mit Branchenvertretern am Vortag seine Präferenz für freiwillige Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung und einen kleinen Aufsichtsausschuss signalisiert habe. Mit Blick auf China erleichterte, dass der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen war.
Unter den Einzelwerten im Dax zählte die BMW -Aktie zu den Spitzenwerten mit plus 3,2 Prozent. Die Pläne des Autobauers für die kommenden Jahre schienen den Anlegern Mut zu machen. Am Dienstag noch hatten kolportierte Aussagen vom Kapitalmarkttag im späten Handel für Nervosität gesorgt. Diese Verluste holte BMW wieder auf.
Schlusslicht im Dax war das Papier der Commerzbank mit minus 3,3 Prozent. Analyst Benjamin Goy von Deutschen Bank strich seine Kaufempfehlung. Viele der Kurstreiber, etwa steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen, seien entweder bereits eingepreist oder durch die überdurchschnittliche Kursentwicklung am Markt inzwischen realisiert worden, schrieb er.
Im MDax sackte der Anteilsschein von CTS Eventim mit knapp 11 Prozent an das Index-Ende. Der Tickethändler und Veranstalter muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Gründe wurden keine genannt.
Ionos litten mit minus 7,2 Prozent unter einem negativen Analystenkommentar. Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf. Die Aktie der Mutter United Internet folgte dem Kursrutsch von Ionos und verlor 2,6 Prozent.
Im SDax zählten Asta Energy mit minus 3,1 Prozent und LPKF Laser mit minus 4,8 Prozent zu den größten Verlierern. Asta litten darunter, dass die österreichische Beteiligungsgesellschaft ETV Montana Tech 500.000 ihrer Asta-Energy-Aktien zu 60 Euro je Stück veräußert hat. Der Laserspezialist LPKF senkte derweil seine Jahresziele, unter anderem weil sich ein größerer Solar-Auftrag verzögert./ck/jha/
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 56,24 auf Tradegate (30. September 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +25,22 %/+46,69 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!