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    Aktien Frankfurt

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    Dax nach Auf und Ab stabil - Inflationsdaten im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Daten begrenzten am Nachmittag die Dax-Verluste
    • Euro-Inflation schürte Sorgen vor EZB-Zinsschritten
    • BMW gewann, Commerzbank und CTS Eventim verloren
    Aktien Frankfurt - Dax nach Auf und Ab stabil - Inflationsdaten im Fokus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Teils besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben am Mittwoch die Verluste im Dax begrenzt. Nachdem Inflationssorgen in Europa den freundlichen Handelsauftakt belastet hatten, verringerte der deutsche Leitindex am Nachmittag sein Minus und gab nur noch um 0,1 Prozent auf 25.365 Punkte nach. Der MDax legte zugleich um 0,2 Prozent auf 30.960 Punkte zu.

    In den USA fiel der von der Notenbank Fed bevorzugte Preisindikator PCE im August besser als erwartet aus, allerdings wurde auch die Jahresrate für Juli nach unten revidiert. Die privaten Einkommen stiegen schwächer als prognostiziert. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft stieg indes im September laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP überraschend stark.

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    Zuvor hatten den Dax schwache Inflationsdaten aus der Eurozone in die Verlustzone gedrückt. Auf die Teuerungsdaten aus Spanien am Vortag waren Daten aus Frankreich, Italien und Deutschland gefolgt. Allesamt liegen weit über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt. Daher dürfte die EZB wohl zur Überzeugung kommen, nochmals an der Zinsschraube zu drehen, was der Markt entsprechend einpreise, hieß es seitens der Helaba. "Zum Ende des Jahres sei eine Zinserhöhung vollständig eingepreist, im ersten Quartal eine weitere", schrieben sie.

    Am Morgen noch hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur KI-Regulierung sowie positive Konjunkturdaten aus China für gute Stimmung gesorgt. Trump entschärfte nach den Worten von Marktexperte Stephen Innes ein "unmittelbares Risiko für KI-Investments", in dem er nach Beratungen mit Branchenvertretern am Vortag seine Präferenz für freiwillige Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung und einen kleinen Aufsichtsausschuss signalisiert habe. Mit Blick auf China erleichterte, dass der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen war.

    Unter den Einzelwerten im Dax zählte die BMW -Aktie zu den Spitzenwerten mit plus 3,2 Prozent. Die Pläne des Autobauers für die kommenden Jahre schienen den Anlegern Mut zu machen. Am Dienstag noch hatten kolportierte Aussagen vom Kapitalmarkttag im späten Handel für Nervosität gesorgt. Diese Verluste holte BMW wieder auf.

    Schlusslicht im Dax war das Papier der Commerzbank mit minus 3,3 Prozent. Analyst Benjamin Goy von Deutschen Bank strich seine Kaufempfehlung. Viele der Kurstreiber, etwa steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen, seien entweder bereits eingepreist oder durch die überdurchschnittliche Kursentwicklung am Markt inzwischen realisiert worden, schrieb er.

    Im MDax sackte der Anteilsschein von CTS Eventim mit knapp 11 Prozent an das Index-Ende. Der Tickethändler und Veranstalter muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Gründe wurden keine genannt.

    Ionos litten mit minus 7,2 Prozent unter einem negativen Analystenkommentar. Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf. Die Aktie der Mutter United Internet folgte dem Kursrutsch von Ionos und verlor 2,6 Prozent.

    Im SDax zählten Asta Energy mit minus 3,1 Prozent und LPKF Laser mit minus 4,8 Prozent zu den größten Verlierern. Asta litten darunter, dass die österreichische Beteiligungsgesellschaft ETV Montana Tech 500.000 ihrer Asta-Energy-Aktien zu 60 Euro je Stück veräußert hat. Der Laserspezialist LPKF senkte derweil seine Jahresziele, unter anderem weil sich ein größerer Solar-Auftrag verzögert./ck/jha/

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 56,24 auf Tradegate (30. September 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +25,22 %/+46,69 % bedeutet.





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