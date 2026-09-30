Kreise
Innenministerkonferenz beschließt nicht mehr einstimmig
Für Sie zusammengefasst
- Die IMK beschließt künftig nicht mehr einstimmig
- Die Entscheidung fiel bereits vor einigen Tagen
- Die Abkehr erfolgte per Umlaufbeschluss der IMK
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Die Innenministerkonferenz (IMK) hat sich von ihrem Prinzip der einstimmigen Beschlüsse verabschiedet. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Kreis der Innenministerinnen und Innenminister erfuhr, wurde die Entscheidung bereits vor einigen Tagen per Umlaufbeschluss getroffen./abc/DP/jha
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