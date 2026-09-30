JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sollte von einem soliden dritten Quartal berichten, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Es sei aber damit zu rechnen, dass sich Verzögerungen seitens der Kunden wie schon im Vorquartal belastend ausgewirkt hätten. Er hält es für möglich, dass Margenverbesserungen dazu führen, dass die Gewinnzielspanne nach oben eingegrenzt wird./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 39,10EUR auf Tradegate (30. September 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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