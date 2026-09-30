JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gedanken zum dritten Quartal der italienischen Bank, dessen Ergebnis seiner Ansicht nach robust ausfallen sollte. Er geht davon aus, dass die Nettozinserträge von höheren Zinsen profitiert haben. Die Gebühren dürften allerdings saisonbedingt gesunken sein./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 6,67EUR auf Tradegate (30. September 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marco Nicolai

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 7,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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