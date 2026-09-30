BRANICKS Group: Halbjahr 2026 stabil – wichtige Weichen gestellt
Trotz rauem Marktumfeld behauptet sich Branicks operativ im ersten Halbjahr 2026 – nun soll ein tiefgreifendes Umbauprogramm den Weg für die Zukunft ebnen.
Foto: DIC Asset AG
- Branicks blieb im ersten Halbjahr 2026 trotz schwieriger Marktbedingungen operativ stabil; ein umfassendes Umstrukturierungskonzept soll der außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Oktober zur Entscheidung vorgelegt werden.
- Das FFO I nach Minderheiten sank gegenüber dem Vorjahr von 22,7 auf 14,3 Mio. Euro; das Konzernergebnis fiel vor allem wegen außerplanmäßiger Abschreibungen von 158,9 Mio. Euro auf −142,3 Mio. Euro.
- Der Zinsaufwand verringerte sich deutlich auf 25,6 Mio. Euro (Vorjahr: 42,0 Mio. Euro); die operativen Kosten sanken um 8,5 Prozent auf 25,8 Mio. Euro.
- Die verwalteten Vermögenswerte (Assets under Management) gingen zum 30. Juni 2026 auf 10,1 Mrd. Euro zurück, nach 10,5 Mrd. Euro zum Jahresende 2025.
- Die Vermietungsleistung betrug 148.500 Quadratmeter gegenüber 214.700 Quadratmetern im Vorjahreszeitraum; die like-for-like-Mieteinnahmen des Gesamtportfolios gingen um 1,9 Prozent zurück.
- Der NAV sank auf 502,8 Mio. Euro beziehungsweise 6,02 Euro je Aktie; der Adjusted NAV lag bei 739,2 Mio. Euro beziehungsweise 8,85 Euro je Aktie.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei BRANICKS Group ist am 30.09.2026.
Der Kurs von BRANICKS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5260EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,40 % im
Minus.
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