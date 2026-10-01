NexMetals Mining: Alte Minen, neue Chance!

- Anzeige/Werbung - Bezahlte Investor-Relations-Mitteilung im Auftrag von NexMetals Mining Corp. Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit NexMetals Mining Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 01.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer, Nickel, Kobalt und Platingruppenmetalle gehören zu den Rohstoffen, deren langfristige Versorgung für Elektrifizierung, Energieinfrastruktur und Industrie zunehmend strategische Bedeutung besitzt. Genau hier setzt NexMetals Mining (WKN: A41ALY) an. Das Unternehmen verfolgt allerdings nicht den klassischen Weg eines Explorers, der auf der grünen Wiese eine Mine entwickeln muss. Im Mittelpunkt stehen mit Selebi und Selkirk zwei ehemals produzierende Kupfer-Nickel-Projekte in Botswana, die nur rund 75 Kilometer voneinander entfernt liegen und über vorhandene Bergbauinfrastruktur verfügen.

Vom historischen Bergbaurevier zum Neustart

Die Investmentstory beruht damit auf drei miteinander verbundenen Bausteinen: vorhandene Ressourcen und Infrastruktur, die Möglichkeit einer Wiederentwicklung der historischen Minen und erhebliches Explorationspotenzial. Vor allem Selebi rückt dabei immer stärker in den Mittelpunkt. Die jüngsten Bohrungen außerhalb der Ressource von 2024 zeichnen nach Unternehmensangaben mittlerweile einen rund 1,5 Kilometer langen hochgradigen Mineralisierungstrend nach. Noch für dieses Jahr hat man eine aktualisierte Ressourcenschätzung in Aussicht gestellt. Sie soll zeigen, wie viel davon in zusätzliche Ressourcen überführt werden kann.

Die Geschichte der Assets reicht Jahrzehnte zurück. Selebi Main nahm in den 1980er-Jahren die Untertageproduktion auf, Selkirk folgte 1989. Bei Selebi Main wurden zwischen 1980 und 2016 kumuliert rund 26 Mio. Tonnen, bei Selebi North zwischen 1990 und 2016 etwa 14 Mio. Tonnen abgebaut. Nach Problemen mit der BCL-Schmelze 2015 wurde die Produktion 2016 eingestellt.

Quelle: NexMetals Mining Corp.

NexMetals Mining (WKN: A41ALY) übernahm die Selebi-Assets im Januar 2022. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen frühen Entwicklungsprojekten ist die vorhandene Infrastruktur. Bei Selebi bestehen unter anderem Schächte, Untertageentwicklung, Straßen sowie Zugang zu Bahn, Strom und Wasser.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Selebi einfach wieder eingeschaltet werden kann. Zustand, erforderliche Sanierung, technische Auslegung und Investitionsbedarf der Infrastruktur müssen im Rahmen der laufenden wirtschaftlichen und technischen Arbeiten bewertet werden. Genau dafür sind die geplanten Studien entscheidend.

Selebi: Hochgradige Ressource bildet die Basis

Selebi ist das Flaggschiff von NexMetals. Die aktuelle NI-43-101-Ressourcenschätzung mit Stichtag 30. Juni 2024 umfasst 3,0 Mio. Tonnen Indicated (Angezeigt) Resources mit 2,92 % CuEq sowie 24,7 Mio. Tonnen Inferred (Abgeleitet) Resources mit 3,40 % CuEq. Die Angezeigte Ressource enthält durchschnittlich 0,90 % Kupfer und 0,98 % Nickel. Die Abgeleitete Ressource kommt auf durchschnittlich 1,50 % Kupfer und 0,92 % Nickel.

In absoluten Zahlen entspricht die bestehende Ressource 27.000 Tonnen Kupfer und 29.000 Tonnen Nickel in der Indicated-Kategorie sowie 371.000 Tonnen Kupfer und 227.000 Tonnen Nickel in der Inferred-Kategorie.

Genau hier beginnt allerdings die eigentliche Explorationsstory. NexMetals versucht nicht nur, die bekannte Ressource höher zu klassifizieren, sondern bohrt gezielt außerhalb des bisherigen Modells. Bei Selebi North wurde die Mineralisierung durch das 2025er Untertageprogramm bereits rund 315 Meter über die Ressourcengrenze von 2024 hinaus in Fallrichtung verlängert. Insgesamt wurden dort 9.656 Meter gebohrt. Zu den Resultaten gehörten 18,80 Meter mit 4,69 % CuEq (Kupferäquivalent), einschließlich 6,45 Meter mit 5,67 % CuEq.

Flexure Zone wird zum neuen Explorationsschwerpunkt

Zwischen beziehungsweise unter den bekannten Bereichen von Selebi Main und Selebi North verfolgt NexMetals mit geophysikalischen Bohrlochmessungen, sogenannten BHEM-Untersuchungen, mehrere leitfähige Zielstrukturen. Besonders die Flexure Zone hat sich 2026 zum zentralen Explorationsziel entwickelt.

Quelle: NexMetals Mining Corp.

Bereits am 7. Mai meldete NexMetals Mining (WKN: A41ALY) aus dem Bohrloch SMD-26-209 einen Abschnitt von 10,40 Meter mit 6,82 % CuEq, zusammengesetzt aus 3,09 % Kupfer und 1,83 % Nickel. Der Treffer lag rund 320 Meter außerhalb der Ressource von 2024.

Im Juli folgten zwei wichtige Ergebnisse: SMD-26-212-W1 durchteufte 11,15 Meter mit 7,65 % CuEq. SMD-26-213 lieferte 22,90 Meter mit 3,02 % CuEq, einschließlich 7,45 Meter mit 5,69 % CuEq. Mehrere solcher weit auseinanderliegender Step-out-Bohrungen begannen zunehmend, einen kilometerlangen Mineralisierungstrend zu definieren.

6,48 % CuEq: Jüngste Bohrung bestätigt hochgradigen Trend

Und genau diese Entwicklung setzt die jüngste Meldung vom 23. September 2026 fort. Bohrloch SMD-26-219 traf in der Lower Zone zunächst 13,50 Meter mit durchschnittlich 4,21 % CuEq. Darin lagen 7,55 Meter mit 6,48 % CuEq, zusammengesetzt aus 2,70 % Kupfer und 1,83 % Nickel. Für diesen 7,55 Meter-Teilabschnitt wurde eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 7,45 Metern ermittelt. Der gesamte 13,50 Meter-Abschnitt weist eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 13,30 Metern auf. Innerhalb des 7,55 Meter-Teilabschnitts wurden wiederum 3,50 Meter mit 7,02 % CuEq und einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 3,45 Metern ermittelt.

Entscheidend ist weniger ein einzelner hochgradiger Treffer als dessen Position im Gesamtbild. SMD-26-219 bestätigt nach Unternehmensinterpretation einen mittlerweile rund 1,5 Kilometer langen High-Grade-Trend. Die weit auseinanderliegenden Bohrungen – teilweise liegen mehr als 300 Meter zwischen ihnen – sprechen dafür, dass es sich nicht lediglich um einen isolierten hochgradigen Bereich handelt.

Metallurgie könnte für einen Neustart entscheidend sein

Eine große Ressource allein macht noch keine Mine. Bei einem historischen Sulfidprojekt wie Selebi ist insbesondere die Frage entscheidend, wie Kupfer, Nickel und Kobalt wirtschaftlich getrennt und verkauft werden können.

Hier erzielte NexMetals (WKN: A41ALY) bereits 2025 einen wichtigen technischen Fortschritt. Locked-Cycle-Flotationstests an einer großen Untertage-Bulkprobe erzeugten ein Kupferkonzentrat mit 27,6 % Kupfer bei 87 % Kupferausbringung. Das separate Nickelkonzentrat erreichte 10,5 % Nickel und 0,59 % Kobalt, bei einer Nickel-Ausbringung von 55,9 % und einer Kobalt-Ausbringung von 64,7 %.

Das ist deshalb relevant, weil ein mögliches künftiges Entwicklungskonzept damit nach Unternehmensangaben auf getrennten verkaufsfähigen Konzentraten basieren könnte. Ein eigener Schmelzer oder eine hydrometallurgische Anlage am Standort wäre in einem solchen Szenario möglicherweise nicht erforderlich. Das könnte die technische Komplexität und den Kapitalbedarf eines Neustarts reduzieren. Ob sich dieser Vorteil in einer wirtschaftlichen Studie tatsächlich materialisiert und wie hoch CAPEX und OPEX letztlich ausfallen, ist derzeit allerdings noch offen.

Von NexMetals Mining bezahlte Anzeige. Der nachfolgende von Commodity-TV produzierte Beitrag erscheint im Auftrag von NexMetals Mining.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/nexmetals-mining-botswana-copper-nic ...

Fazit: Brownfield-Story mit zwei unterschiedlichen Katalysatoren

NexMetals Mining (WKN: A41ALY) verbindet Eigenschaften eines Explorers mit denen eines fortgeschrittenen Brownfield-Developers. Mit Selebi und Selkirk verfügt das Unternehmen über zwei ehemals produzierende Assets, definierte NI-43-101-Ressourcen und vorhandene Infrastruktur. Zugleich ist die Ressourcengröße offenbar noch nicht abschließend definiert.

Der kurzfristig wichtigste Prüfpunkt liegt bei Selebi. Die bestehenden 24,7 Mio. Tonnen Inferred Resources mit 3,40 % CuEq sind bereits hochgradig, und die jüngsten Step-out-Bohrungen liegen teilweise deutlich außerhalb des bisherigen Ressourcenmodells. Die bevorstehende aktualisierte MRE wird deshalb ein wichtiger Prüfstein.

Selkirk liefert einen zweiten, strukturell anderen Hebel: 78,2 Mio. Tonnen Indicated Resources mit 0,66 % CuEq, eine oberflächennahe Mineralisierung und ein konzeptionelles Abraumverhältnis (Strip Ratio) von 1,02:1 bilden die Grundlage für ein mögliches Tagebauprojekt.

Quelle: NexMetals Mining Corp.

Damit steht NexMetals 2026 an einem interessanten Übergang: Aus zwei historischen Minen könnte auf Basis moderner Exploration, neuer Metallurgie und vorhandener Infrastruktur ein neues Kupfer-Nickel-Entwicklungsprojekt auf Distriktebene entstehen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

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Erstellerin und Herausgeberin dieses Beitrags ist die SRC swiss resource capital AG. Autor ist ein freier Mitarbeiter / freier Finanzjournalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG. Der Beitrag wurde im Auftrag von NexMetals Mining Corp. erstellt.

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Zwischen der SRC swiss resource capital AG und NexMetals Mining Corp. besteht eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-/Marketing-/Kommunikationsbeziehung. SRC erhält für Kommunikations- und Marketingdienstleistungen eine Vergütung. Die Vergütung ist nicht vom Aktienkurs, einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, dem Erreichen bestimmter Projektziele oder einer bestimmten positiven Berichterstattung abhängig. Der freie Journalist wird für seine Tätigkeit vergütet. Aufgrund dieser entgeltlichen Geschäftsbeziehung besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, der bei der Bewertung dieses Beitrags berücksichtigt werden sollte.

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Quellen und Methodik:

Grundlage dieses Beitrags sind öffentlich zugängliche Informationen von NexMetals Mining Corp., insbesondere Unternehmensmeldungen, die aktuelle Unternehmenspräsentation, Projektinformationen sowie technische Berichte und weitere öffentlich zugängliche Originalquellen. Berücksichtigt wurden insbesondere die Unternehmenspräsentation vom 23. September 2026, die Unternehmensmeldung vom 23. September 2026 zu den aktuellen Bohrergebnissen bei Selebi, der NI-43-101 Technical Report zu Selebi mit effektivem Stichtag 30. Juni 2024, der NI-43-101 Technical Report zur Selkirk Mineral Resource Estimate, veröffentlicht am 7. August 2026, mit effektivem Stichtag 22. Juni 2026 sowie Unternehmensmeldungen zu Bohrergebnissen und metallurgischen Testarbeiten. Konkret berücksichtigt wurden außerdem die Unternehmensmeldungen vom 7. Mai 2026 zu SMD-26-209, vom 22. Juli 2026 zu SMD-26-212-W1 und SMD-26-213 sowie vom 23. September 2026 zu SMD-26-219 und SMD-26-217.

Direkte Primärquellen (NexMetals Mining Corp.; alle Links geprüft am 30. September 2026):

- 23.09.2026, „NexMetals Reports 7.55 Metres of 6.48% CuEq (2.70% Cu, 1.83% Ni) in SMD-26-219, Visual Intercept SMD-26-217 Intersects Three Mineralized Zones and Extends High-Grade Trend to Approximately 1.5 Kilometres“:

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-reports-7-55-metres-of-6-48-cueq-2-70-cu-1-83-ni-in-smd-26-219-visual-intercept-smd-26-217-intersects-three-mineralized-zones-and-extends-high-grade-trend-to-approximately-1-5-kilometres/

- 22.07.2026, „NexMetals Reports 11.15 Metres of 7.65% CuEq (3.10% Cu, 2.21% Ni) at Selebi Main, Highlighting a Kilometre-Scale Trend of Thick, High-Grade Massive Sulphides“:

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-reports-11-15-metres-of-7-65-cueq-3-10-cu-2-21-ni-at-selebi-main-highlighting-a-kilometre-scale-trend-of-thick-high-grade-massive-sulphides/

- 07.05.2026, „NexMetals Expands the Selebi System Intersecting 10.40 Metres of 6.82% CuEq (3.09% Cu, 1.83% Ni) at Selebi Main, 320 Metres Beyond the 2024 MRE“:

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-expands-the-selebi-system-intersecting-10-40-metres-of-6-82-cueq-3-09-cu-1-83-ni-at-selebi-main-320-metres-beyond-the-2024-mre-2/

- 01.04.2026, „NexMetals Reports Final Drill Results from its 2025 Selebi North Underground Program; Confirms High-Grade Continuity with 18.80 Meters of 4.69% CuEq“:

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-reports-final-drill-results-from-its-2025-selebi-north-underground-program-confirms-high-grade-continuity-with-18-80-meters-of-4-60/

- 24.06.2026, „NexMetals Increases Selkirk Mineral Resource by 70%, Establishing 1.1 Billion Pounds of Copper Equivalent in the Indicated Category and 200 Million Pounds in Inferred Category“; 07.08.2026, „NexMetals Files NI 43-101 Technical Report for 2026 Selkirk Mineral Resource Estimate“:

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-increases-selkirk-mineral-resource-by-70-establishing-1-1-billion-pounds-of-copper-equivalent-in-the-indicated-category-and-200-million-pounds-in-inferred-category/

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-files-ni-43-101-technical-report-for-2026-selkirk-mineral-resource-estimate/

- 27.04.2026, „NexMetals Reports Metallurgical Results Confirming Separate High Grade Saleable Cu-Ni-PGE Concentrates and Demonstrating Improved Recoveries at Selkirk“:

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-reports-metallurgical-results-confirming-separate-high-grade-saleable-cu-ni-pge-concentrates-and-demonstrating-improved-recoveries-at-selkirk/

- 22.10.2025, „NexMetals Metallurgical Assay Results Confirm Clean Copper & Nickel-Cobalt Concentrates from Selebi Mines“:

https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-metallurgical-assay-results-confirm-clean-copper-nickel-cobalt-concentrates-from-selebi-mines/

- 23.09.2026, „NEXM Investor Presentation“ sowie Projektseiten mit den technischen Berichten:

https://nexmetalsmining.com/wp-content/uploads/2026/09/NEXM-Sep-23-2026-Investor-Presentation.pdf

https://nexmetalsmining.com/selebi-mine/

https://nexmetalsmining.com/selkirk/

Teaser- (Intro-) Bild: Symbolbild; KI generiert

Informationsstand ist der 30. September 2026. Nach diesem Redaktionsstand besteht keine Verpflichtung zur laufenden Aktualisierung. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

Die im Beitrag genannten Unternehmens-, Projekt-, Ressourcen-, Explorations- und technischen Daten beruhen im Wesentlichen auf den genannten Unternehmensveröffentlichungen und technischen Berichten. Die SRC swiss resource capital AG und der Autor haben keine eigene Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung erstellt, keine unabhängige Prüfung von Bohrdaten, Bohrkernen oder Analysenergebnissen vorgenommen und keine eigene metallurgische, technische, wirtschaftliche, rechtliche oder umweltbezogene Due-Diligence-Prüfung der Projekte durchgeführt.

Technische Angaben und Qualified Persons:

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu Selebi stützen sich unter anderem auf den von SLR Consulting (Canada) Ltd. erstellten NI-43-101 Technical Report mit effektivem Stichtag 30. Juni 2024. Die aktuelle Selkirk-Mineralressourcenschätzung wird durch den von The MSA Group (Pty) Ltd. erstellten NI-43-101 Technical Report mit effektivem Stichtag 22. Juni 2026 gestützt.

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Unternehmenspräsentation wurden laut NexMetals Mining Corp. von Sharon Taylor, MSc, P.Geo., als Qualified Person geprüft und genehmigt. Für die Unternehmensmeldung vom 23. September 2026 wurde Sharon Taylor ebenfalls als Qualified Person gemäß NI 43-101 und Subpart 1300 Regulation S-K benannt.

Die SRC swiss resource capital AG und der Autor sind keine Qualified Persons und haben keine unabhängige technische Prüfung der Mineralressourcen, Bohrdaten, Analyseergebnisse, metallurgischen Untersuchungen oder sonstigen technischen Angaben durchgeführt.

Mineral Resources und Mineral Reserves:

Die im Beitrag genannten Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. NexMetals Mining Corp. weist für Selebi und Selkirk derzeit keine Mineral Reserves aus.

Insbesondere Inferred Mineral Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als Indicated oder Measured Mineral Resources. Es besteht keine Gewähr dafür, dass Inferred Resources durch weitere Exploration und technische Arbeiten in höher klassifizierte Mineral Resources oder Mineral Reserves umgewandelt werden können.

Ressourcenschätzungen beruhen auf geologischen Interpretationen, Annahmen, Cut-off-Gehalten, Metallpreisen, metallurgischen Parametern und weiteren Faktoren, die sich im Zuge zusätzlicher Arbeiten ändern können.

Bohr- und Explorationsergebnisse:

Einzelne hochgradige Bohrabschnitte sind nicht notwendigerweise repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte, Kontinuität, Größe oder Wirtschaftlichkeit einer gesamten Lagerstätte. Neue Bohrergebnisse außerhalb bestehender Mineralressourcen dürfen nicht automatisch als zusätzliche Mineralressourcen behandelt werden. Erst eine entsprechend erstellte und veröffentlichte aktualisierte Mineralressourcenschätzung kann feststellen, ob und in welchem Umfang neue Bohrergebnisse in eine Mineral Resource einbezogen werden können.

Bohrlochlängen entsprechen nicht zwingend der tatsächlichen Mächtigkeit der Mineralisierung. Soweit NexMetals Mining Corp. geschätzte wahre Mächtigkeiten veröffentlicht, beruhen diese auf der jeweiligen geologischen Interpretation des Unternehmens.

Für SMD-26-217 lagen zum Zeitpunkt der Unternehmensmeldung vom 23. September 2026 für die beschriebenen mineralisierten Intervalle noch keine vollständigen Analyseergebnisse vor. Visuell identifizierte disseminierte oder massive Sulfidmineralisierung ist daher nicht mit bestätigten Kupfer-, Nickel-, Kobalt- oder CuEq-Gehalten gleichzusetzen. Erst Laboranalysen können die tatsächlichen Metallgehalte bestimmen.

Kupferäquivalent (CuEq):

Im Beitrag verwendete CuEq-Werte sind rechnerische Kupferäquivalentgehalte und keine unmittelbar gemessenen Kupfergehalte. Ihre Berechnung beruht unter anderem auf Annahmen zu Metallpreisen, metallurgischen Ausbringungsraten und gegebenenfalls weiteren wirtschaftlichen Parametern.

Bei den aktuellen Selebi-Bohrergebnissen basiert die CuEq-Berechnung auf Kupfer und Nickel sowie den vom Unternehmen angegebenen langfristigen Metallpreis- und Recovery-Annahmen. Bei der Selkirk-Mineralressource werden neben Kupfer und Nickel auch weitere Metalle wie Kobalt, Platin, Palladium, Gold und Silber berücksichtigt. CuEq-Werte verschiedener Projekte beziehungsweise Veröffentlichungen sind daher nur unter Berücksichtigung der jeweils verwendeten Berechnungsmethodik miteinander vergleichbar.

Änderungen der Metallpreise, metallurgischen Ausbringungsraten oder sonstiger Berechnungsparameter können die resultierenden CuEq-Werte wesentlich verändern.

Metallurgische Testarbeiten:

Die im Beitrag genannten metallurgischen Ergebnisse zu Selebi und Selkirk beruhen auf von NexMetals Mining Corp. veröffentlichten Testarbeiten. Ergebnisse aus Labor-, Locked-Cycle- oder sonstigen metallurgischen Tests stellen keine Garantie dafür dar, dass vergleichbare Ausbringungsraten, Konzentratqualitäten oder wirtschaftliche Ergebnisse später im kommerziellen Produktionsmaßstab erzielt werden können.

Auch die Herstellung von Konzentraten, welche nach Unternehmensangaben kommerzielle Spezifikationen erfüllen, bedeutet nicht automatisch, dass eine zukünftige Mine technisch oder wirtschaftlich betrieben werden kann oder entsprechende Abnahmeverträge zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen abgeschlossen werden können.

Historische Daten und Brownfield-Infrastruktur:

Selebi und Selkirk sind historische Bergbaustandorte. Teile der technischen Daten, Produktionsangaben und Infrastrukturinformationen sind daher historischer Natur. NexMetals Mining Corp. weist darauf hin, dass historische technische Daten weiterhin gesammelt, geprüft und validiert werden.

Vorhandene Schächte, Untertageanlagen, Straßen-, Bahn-, Strom-, Wasser- oder sonstige Infrastruktur bedeuten nicht, dass diese ohne zusätzliche Investitionen, Reparaturen, Sanierungsmaßnahmen, technische Anpassungen, Genehmigungen oder Ersatzmaßnahmen für einen zukünftigen Minenbetrieb verwendet werden können.

Die Existenz historischer Minen und Infrastruktur darf daher nicht mit einer unmittelbar möglichen oder bereits wirtschaftlich nachgewiesenen Wiederaufnahme der Produktion gleichgesetzt werden.

Wirtschaftliche Studien und Entwicklungsstatus:

NexMetals Mining Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen und befindet sich mit Selebi und Selkirk nicht in kommerzieller Produktion. Für die Projekte besteht derzeit keine aktuelle, veröffentlichte Feasibility Study, die eine wirtschaftliche Wiederinbetriebnahme nachweist.

Eine geplante Preliminary Economic Assessment (PEA) beziehungsweise andere zukünftige technische oder wirtschaftliche Studien sind zukunftsgerichtet. Zeitpunkt, Umfang, Annahmen und Ergebnisse solcher Studien können sich ändern. Es besteht keine Gewähr dafür, dass eine PEA positive wirtschaftliche Ergebnisse liefern, zu einer Pre-Feasibility Study oder Feasibility Study führen oder letztlich eine Bau- beziehungsweise Produktionsentscheidung ermöglichen wird.

Angaben zu möglichen Vorteilen bestehender Infrastruktur, einem potenziell niedrigeren Kapitalbedarf, Entwicklungszeiten, möglichen Tagebau- oder Untertageszenarien sowie potenziellen Synergien zwischen Selebi und Selkirk stellen keine Garantie für eine wirtschaftliche Minenentwicklung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieser Beitrag enthält beziehungsweise verarbeitet zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen. Dazu zählen insbesondere Aussagen hinsichtlich möglicher Ressourcenerweiterungen, der für das dritte Quartal 2026 angekündigten, zum Redaktionsschluss noch nicht vorliegenden aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Selebi, einer möglichen PEA, weiterer Bohrprogramme und BHEM-Untersuchungen, der möglichen Ausdehnung der Flexure Zone und des beschriebenen High-Grade Trends, der Bedeutung neu entdeckter Mineralisierungszonen, einer möglichen Wiederentwicklung von Selebi und Selkirk, zukünftiger Produktions- und Verarbeitungskonzepte sowie potenzieller Infrastruktur-, Zeit- und Kostenvorteile.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Planungen, Schätzungen, Annahmen und Interpretationen von NexMetals Mining Corp. und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Insbesondere stellen Explorationsziele, geplante Ressourcenschätzungen, Entwicklungspläne und Zeitpläne keine Garantie für zukünftige Mineral Resources, Mineral Reserves, Minenentwicklung oder Produktion dar.

Projektspezifische und allgemeine Risiken:

Investitionen in Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind spekulativ und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Zu den wesentlichen Risiken zählen insbesondere geologische und explorationsbezogene Unsicherheiten, Änderungen von Ressourcenmodellen und Mineralisierungsinterpretationen, fehlende Mineralreserven, metallurgische Risiken und Abweichungen bei Recovery-Raten, technische und operative Risiken, Zustand und Nutzbarkeit historischer Infrastruktur, steigende Investitions- und Betriebskosten, Finanzierung und mögliche Verwässerung bestehender Aktionäre, Schwankungen der Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Platin-, Palladium-, Gold- und Silberpreise, Wechselkursrisiken, Verfügbarkeit von Personal, Energie, Ausrüstung und Dienstleistungen, Genehmigungs-, Umwelt- und Rekultivierungsrisiken sowie politische, steuerliche, rechtliche und regulatorische Risiken.

Die Konzentration der wesentlichen Projekte auf Botswana bietet mögliche operative und infrastrukturelle Synergien, führt gleichzeitig jedoch zu einer geografischen Konzentration des Projekt- und Länderrisikos.

Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken:

NexMetals Mining Corp. erzielt derzeit keine Einnahmen aus einer kommerziellen Minenproduktion. Exploration, technische Studien, Projektentwicklung und eine mögliche zukünftige Wiederinbetriebnahme von Selebi beziehungsweise Selkirk erfordern weiteres Kapital. Es besteht keine Gewähr dafür, dass benötigte Finanzierungen jederzeit, in ausreichender Höhe oder zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen verfügbar sein werden.

Eigenkapitalfinanzierungen können zu einer Verwässerung bestehender Aktionäre führen. Fremdfinanzierungen können Zins-, Rückzahlungs- und Besicherungsverpflichtungen verursachen. Der tatsächliche Kapitalbedarf einer möglichen Minenentwicklung kann erst durch weiterführende technische und wirtschaftliche Studien belastbarer bestimmt werden.

Botswana und Länderrisiken:

Aussagen zur politischen Stabilität, zum Investitionsklima oder zur Attraktivität Botswanas als Bergbaustandort beruhen teilweise auf externen Rankings und Unternehmensdarstellungen und stellen keine Garantie für zukünftige politische, rechtliche, steuerliche oder regulatorische Rahmenbedingungen dar.

Änderungen von Bergbau-, Steuer-, Umwelt-, Arbeits-, Devisen- oder Investitionsvorschriften sowie staatliche Entscheidungen können die Entwicklung und Wirtschaftlichkeit der Projekte beeinflussen.

Regulatorische Transparenz:

Die Kennzeichnung und Offenlegung dieses Beitrags orientieren sich, soweit einschlägig, insbesondere an den Transparenzanforderungen für Investment Recommendations nach Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, den einschlägigen Vorschriften des WpHG sowie den von der British Columbia Securities Commission (BCSC) veröffentlichten Grundsätzen für Promotional Communications.

Die Bezugnahme auf diese Vorschriften und Grundsätze bedeutet nicht, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die BCSC oder eine andere Aufsichtsbehörde diesen Beitrag geprüft, genehmigt oder dessen Richtigkeit beziehungsweise Vollständigkeit bestätigt hat.

Dieser Disclaimer stellt keine Rechtsberatung dar.

Aktualität:

Redaktions- und Informationsstand ist der 30. September 2026. Es besteht keine Verpflichtung, diesen Beitrag nach Veröffentlichung fortlaufend zu aktualisieren. Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Ressourcen-, Markt-, Rohstoffpreis- oder Rechtslage können einzelne Aussagen später überholen.

Keine Gewähr / Haftungsausschluss:

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