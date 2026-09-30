🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Macron in Spanien - Senat blockiert Freundschaftsvertrag

    Für Sie zusammengefasst
    • Senat blockiert Vertrag und überschattet Macrons Besuch
    • Sánchez entschuldigt sich und hofft auf Ratifikation
    • PP lehnt Vertrag trotz Verfassungsgerichtsurteil ab
    Macron in Spanien - Senat blockiert Freundschaftsvertrag
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MADRID (dpa-AFX) - Die Ablehnung eines Freundschaftsvertrags mit Frankreich durch den spanischen Senat hat den Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Madrid überschattet. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bat seinen Gast deshalb um Entschuldigung. Nur wenige Stunden nach der Ankunft Macrons hatte die konservative Opposition am Vorabend mit ihrer Stimmenmehrheit im "Senado" die Ratifizierung des Abkommens verhindert.

    "Ich kann mich für dieses negative Votum nur öffentlich entschuldigen", sagte Sánchez bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Madrid. Zugleich zeigte sich der Chef der linken Regierung überzeugt, dass der Vertrag "bis zum Jahresende" ratifiziert werde.

    Der im Januar 2023 von Macron und Sánchez unterzeichnete Vertrag stößt in Spanien auf den Widerstand der Opposition. Wegen einer im Abkommen vorgesehenen Regelung zur Teilnahme französischer Minister an Sitzungen der spanischen Regierung hat die konservative Volkspartei PP das Verfassungsgericht angerufen. Dieses bestätigte aber erst vorige Woche einstimmig, dass die Regelung mit der spanischen Verfassung vereinbar ist.

    Die Partido Popular von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo votierte im Senat dennoch gegen den Vertrag. Das Abgeordnetenhaus hatte das Abkommen trotz der Gegenstimmen der PP im Sommer abgesegnet.

    Macron war am Dienstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Spanien eingetroffen und von König Felipe VI. und Königin Letizia mit militärischen Ehren empfangen worden. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Spanien seit 2009./er/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Macron in Spanien - Senat blockiert Freundschaftsvertrag Die Ablehnung eines Freundschaftsvertrags mit Frankreich durch den spanischen Senat hat den Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Madrid überschattet. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bat seinen Gast deshalb um …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     