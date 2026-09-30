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    Milliardendeal

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    Hochtief bleibt Dienstleister in Sellafield

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief erhält Sellafield-Vertrag bis 1,5 Mrd Pfund
    • Bis zu 15 Jahre Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung
    • Sellafield setzt auf Rückbau und Atommülllagerung
    Milliardendeal - Hochtief bleibt Dienstleister in Sellafield
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SELLAFIELD/ESSEN (dpa-AFX) - Die britische Atomanlage Sellafield bleibt auch in den kommenden Jahren ein großer Kunde des deutschen Baukonzerns Hochtief . Man habe einen umfangreichen langfristigen Rahmenvertrag im Wert von bis zu 1,5 Milliarden britischen Pfund (rund 1,75 Mrd Euro) erhalten, teilte Hochtief in Essen mit. Der Vertrag mit der Konzern-Tochter Hochtief Infrastructure sehe den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung des größten und komplexesten Nuklearstandorts Großbritanniens vor.

    Der Vertrag habe eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren, bestehend aus neun Jahren Grundlaufzeit und einer sechsjährigen Verlängerungsoption, hieß es. Er löse einen früheren Rahmenvertrag ab. Hochtief werde ein breites Spektrum an Dienstleistungen erbringen, darunter etwa Installation, Anlagenpflege oder Projektsteuerung. Ein Großteil der Arbeiten werde in Bereichen mit laufendem Betrieb und strahlenschutzüberwachten Umgebungen durchgeführt.

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    In Sellafield wird seit 2003 kein Strom mehr erzeugt

    Sellafield liegt im Nordwesten Englands an der Irischen See. Die Anlage gehört der britischen Behörde für die Stilllegung und den Rückbau von Nuklearanlagen (Nuclear Decommissioning Authority, NDA). Auf dem Gelände befindet sich das Kernkraftwerk Calder Hall, das 2003 stillgelegt wurde. Seitdem wird laut britischem Office for Nuclear Regulation (ONR) auf dem Gelände kein Strom mehr erzeugt.

    Seit 2022 werden in Sellafield auch keine Kernbrennstoffe mehr wiederaufbereitet. Weiterhin werden dort Atomabfälle gelagert. Der Fokus der Betreibergesellschaft liegt laut ONR jetzt auf Sanierung und Rückbau der kerntechnischen und sonstigen Anlagen auf dem Gelände sowie der sicheren Lagerung von Atomabfällen.

    Hochtief: Nuklear-Infrastruktur ist "bedeutender Wachstumsmarkt"

    Hochtief-Vorstandschef Juan Santamaría äußerte sich erfreut über den Vertrag. Dies unterstreiche die starke Positionierung von Hochtief im Nuklearsektor, sagte er laut der Mitteilung. "Nukleare Infrastruktur ist ein bedeutender Wachstumsmarkt mit hohem langfristigem Potenzial."

    Hochtief gehört mehrheitlich dem spanischen Bau- und Infrastrukturriesen ACS . Seit dem 22. Juni wird das Unternehmen mit Sitz in Essen im Börsensegment Dax gelistet. Vorstandschef Santamaría ist auch CEO von ACS./tob/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 389,2 auf Tradegate (30. September 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 505,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 477,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +22,69 %/+36,83 % bedeutet.





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