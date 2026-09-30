Milliardendeal
Hochtief bleibt Dienstleister in Sellafield
- Hochtief erhält Sellafield-Vertrag bis 1,5 Mrd Pfund
- Bis zu 15 Jahre Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung
- Sellafield setzt auf Rückbau und Atommülllagerung
SELLAFIELD/ESSEN (dpa-AFX) - Die britische Atomanlage Sellafield bleibt auch in den kommenden Jahren ein großer Kunde des deutschen Baukonzerns Hochtief . Man habe einen umfangreichen langfristigen Rahmenvertrag im Wert von bis zu 1,5 Milliarden britischen Pfund (rund 1,75 Mrd Euro) erhalten, teilte Hochtief in Essen mit. Der Vertrag mit der Konzern-Tochter Hochtief Infrastructure sehe den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung des größten und komplexesten Nuklearstandorts Großbritanniens vor.
Der Vertrag habe eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren, bestehend aus neun Jahren Grundlaufzeit und einer sechsjährigen Verlängerungsoption, hieß es. Er löse einen früheren Rahmenvertrag ab. Hochtief werde ein breites Spektrum an Dienstleistungen erbringen, darunter etwa Installation, Anlagenpflege oder Projektsteuerung. Ein Großteil der Arbeiten werde in Bereichen mit laufendem Betrieb und strahlenschutzüberwachten Umgebungen durchgeführt.
In Sellafield wird seit 2003 kein Strom mehr erzeugt
Sellafield liegt im Nordwesten Englands an der Irischen See. Die Anlage gehört der britischen Behörde für die Stilllegung und den Rückbau von Nuklearanlagen (Nuclear Decommissioning Authority, NDA). Auf dem Gelände befindet sich das Kernkraftwerk Calder Hall, das 2003 stillgelegt wurde. Seitdem wird laut britischem Office for Nuclear Regulation (ONR) auf dem Gelände kein Strom mehr erzeugt.
Seit 2022 werden in Sellafield auch keine Kernbrennstoffe mehr wiederaufbereitet. Weiterhin werden dort Atomabfälle gelagert. Der Fokus der Betreibergesellschaft liegt laut ONR jetzt auf Sanierung und Rückbau der kerntechnischen und sonstigen Anlagen auf dem Gelände sowie der sicheren Lagerung von Atomabfällen.
Hochtief: Nuklear-Infrastruktur ist "bedeutender Wachstumsmarkt"
Hochtief-Vorstandschef Juan Santamaría äußerte sich erfreut über den Vertrag. Dies unterstreiche die starke Positionierung von Hochtief im Nuklearsektor, sagte er laut der Mitteilung. "Nukleare Infrastruktur ist ein bedeutender Wachstumsmarkt mit hohem langfristigem Potenzial."
Hochtief gehört mehrheitlich dem spanischen Bau- und Infrastrukturriesen ACS . Seit dem 22. Juni wird das Unternehmen mit Sitz in Essen im Börsensegment Dax gelistet. Vorstandschef Santamaría ist auch CEO von ACS./tob/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 389,2 auf Tradegate (30. September 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 505,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 477,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +22,69 %/+36,83 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!