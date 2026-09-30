HYPOPORT Aktie gerät unter starken Druck - 30.09.2026

Die HYPOPORT Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,71 % auf 68,78€. Damit verliert die Aktie -4,95 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für HYPOPORT: Nach einem Rückgang von -0,37 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,71 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HYPOPORT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,47 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die HYPOPORT Aktie damit -2,78 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HYPOPORT einen Rückgang von -42,48 %.

Während HYPOPORT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %. Damit gehört HYPOPORT heute zu den auffälligeren Werten.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -16,09 % 3 Monate -10,47 % 1 Jahr -43,14 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 30.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 473,84 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von HYPOPORT

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,73 %. Scout24 notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Lohnt sich ein Investment in die HYPOPORT Aktie?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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