Börsen Start Update
Börsenstart USA - 30.09. - US Tech 100 stark +0,63 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.367,93 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Salesforce +2,25 %, Apple +1,71 %, Microsoft +1,25 %, NVIDIA +1,23 %, Sherwin-Williams -0,94 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,21 %, Visa (A) -1,50 %, Travelers Companies -0,98 %
Der US Tech 100 steht bei 30.528,21 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.
Top-Werte: Rocket Lab Corporation +6,01 %, Synopsys +2,80 %, Take-Two Interactive Software +2,75 %, Alphabet +2,49 %, Alphabet Registered (C) +2,40 %
Flop-Werte: Constellation Energy -4,68 %, Lumentum Holdings -2,25 %, Tesla -2,08 %, Marvell Technology -1,89 %, Teradyne -1,85 %
Der US 500 steht bei 7.703,25 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: Cboe Global Markets +4,07 %, Hewlett Packard Enterprise +3,33 %, Huntington Ingalls Industries +3,23 %, Synopsys +2,80 %, Take-Two Interactive Software +2,75 %
Flop-Werte: Moderna -6,57 %, Jabil -5,01 %, Constellation Energy -4,68 %, Northrop Grumman -3,87 %, The Cigna Group -3,79 %
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